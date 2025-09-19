En una reunión en México, la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunciaron este jueves 18 de septiembre un "plan de acción" para fortalecer sus lazos y defender el tratado comercial entre México, EE. UU. y Canadá (T-MEC). Ambos buscarán un acuerdo más "justo" y "eficaz" en medio de la incertidumbre por las políticas proteccionistas de Donald Trump.

Mark Carney, de visita en México en momentos en que la ofensiva arancelaria de Donald Trump ha puesto a tambalear los términos del T-MEC, confió en que la revisión del acuerdo comercial prevista para enero próximo permita fortalecerlo.

Ambas naciones están "comprometidas" con el acuerdo comercial que los tres países mantienen desde 2020 y que, según Carney, es la "envidia económica" del mundo.

"Soy optimista, no solamente por convicción sino porque creo que el tratado comercial (…) va a prevalecer", sostuvo Sheinbaum durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro, luego de que ambos se reunieran en el Palacio Nacional de México.

La recién iniciada fase de consultas del T-MEC de cara a su revisión en enero de 2026 tiene lugar en medio de la arremetida tarifaria de Trump a algunos productos que exportan sus socios y la amenaza de más aranceles sino colaboran más para frenar el narcotráfico y la migración irregular hacia Estados Unidos.

¿En qué van a cooperar México y Canadá?

Carney "viene a fortalecer la relación México-Canadá que, además del propio tratado que tenemos, es fortalecer el comercio, (e) inversiones económicas en ciertos sectores", afirmó Sheinbaum previamente.

Entre las iniciativas está reforzar el intercambio de mercancías "a través de los puertos entre Canadá y México", en lugar del cruce por carreteras o trenes que atraviesan territorio estadounidense.

También estaba previsto tratar la ampliación del programa de entrega de visas especiales para trabajadores mexicanos, así como cooperación en educación, energías renovables e innovación, agregó Sheinbaum.

Carney arribó al palacio presidencial de México acompañado de su esposa, la economista Diana Fox, donde fue recibido por Sheinbaum y su marido, Jesús Tarriba.

"Estamos enfocados en elevar nuestras asociaciones en comercio, negocios, seguridad y energía", afirmó el primer ministro, citado en un comunicado oficial.

Nueva era de cooperación

Carney dijo que el acuerdo con México constituye inicio de “una nueva era de cooperación elevada” con el fin de optimizar los sectores económicos, las relaciones internacionales, las finanzas, el medio ambiente, la seguridad pública y la sanidad.

“Esto significa una colaboración más estrecha, con resultados más rápidos en los sectores prioritarios para hacer que nuestras economías sigan creciendo”, puntualizó, lo cual está basado en cuatro pilares: prosperidad, seguridad, inclusividad y sostenibilidad.

El mandatario canadiense visita México por dos días para sostener reuniones con miembros del gabinete de Gobierno de Sheinbaum y empresarios sobre temas clave de la relación bilateral, como el T-MEC, las inversiones en sectores estratégicos y su postura frente al conflicto arancelario con su socio comercial Estados Unidos.

Los objetivos de Sheinbaum y Carney apuntan a reducir la gigantesca brecha que existe entre su comercio bilateral y el que ambos países mantienen respectivamente con Estados Unidos, principal destino de las exportaciones tanto mexicanas como canadienses.

El comercio bilateral de mercancías entre México y su vecino del norte sumó más de 763.000 millones de dólares en 2024, mientras que el de Estados Unidos con Canadá alcanzó casi 762.000 millones de dólares en el mismo periodo.

En contraste, el intercambio de bienes mexicanos y canadienses se limitó a 31.800 millones de dólares en el mismo año, según cifras oficiales mexicanas.

Canadá es el quinto mayor socio comercial de México en el mundo, mientras que el país latinoamericano está en el tercer lugar entre las naciones con las que comercian las empresas canadienses.

La visita de Carney estuvo precedida por la reunión que en agosto Sheinbaum sostuvo con el ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, y con la canciller de ese país, Anita Anand.

En junio, los mandatarios sostuvieron un primer encuentro en el marco de la cumbre del G7 que se celebró en Kananaskis, Canadá.

Con AFP y EFE

