El portavoz militar israelí, Avichay Adraee, dijo este viernes a los residentes de la hambrienta Ciudad de Gaza que el Ejército usará “una fuerza sin precedentes contra Hamás”. Entretanto, miles de personas huyen de la urbe en un intento de llegar al sur del enclave palestino. Israel también cerró la “ruta de transporte temporal” que estaba destinada al desplazamiento forzoso de los residentes.

Lo esencial

El Ejército israelí afirma que utilizará "una fuerza sin precedentes" en la Ciudad de Gaza y ha obligado a que miles huyan de la zona.

Estados Unidos bloquea por sexta vez la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el alto el fuego en Gaza.

Los miembros de la ONU reaccionan ante la decisión de Estados Unidos de vetar el alto el fuego en Gaza. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Gaza y el futuro de Palestina dominarán la reunión de la ONU de la próxima semana.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más