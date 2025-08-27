El presidente francés, Emmanuel Macron, rechazó enérgicamente las recientes críticas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre el creciente antisemitismo en Francia y advirtió que el tema no debe ser "utilizado como arma" en una carta al líder israelí publicada este martes 26 de agosto.

"Estas acusaciones de inacción ante una plaga que combatimos con todas nuestras fuerzas son inaceptables y constituyen una ofensa para toda Francia", escribió Macron en una carta publicada en varios periódicos.

"La lucha contra el antisemitismo no debe utilizarse como arma y no alimentará ninguna discordia entre Israel y Francia", agregó.

Israel ha estado bajo una creciente presión para concluir su despliegue en Gaza, donde la guerra ha creado una crisis humanitaria y ha devastado gran parte del territorio, y también para traer de regreso a los rehenes israelíes retenidos allí.

"Les hago un llamado para que pongan fin a la desesperada carrera de una guerra permanente, asesina e ilegal en Gaza, que causa indignidad a su país y coloca a su pueblo en un punto muerto", escribió Macron en el citado documento.

En una carta enviada a mediados de agosto, Netanyahu se había quejado de que la promesa de Macron de que Francia reconocería un Estado palestino estaba alimentando el antisemitismo.

Macron ha anunciado que Francia reconocería formalmente un Estado palestino durante una reunión de la ONU en septiembre.

En su carta a Macron, Netanyahu afirmó que el antisemitismo había "aumentado" en Francia tras el anuncio.

"Su llamado a un Estado palestino echa leña al fuego antisemita. No es diplomacia, es apaciguamiento", escribió el líder israelí en referencia a los militantes de Hamás que Israel combate en Gaza.

Con AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más