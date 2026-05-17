Esta vez, la esperada noticia está confirmada. En un comunicado publicado este sábado 16 de mayo, el Vaticano anunció la visita de Estado oficial del 25 al 28 de septiembre en Francia. Los obispos franceses ya lo habían mencionado en un comunicado, el 6 de mayo, donde explicaban que “la Iglesia de Francia se disponía a recibir a León XIV”.

“En respuesta a la invitación del jefe de Estado y de las autoridades eclesiásticas del país, así como a la del director general de la Unesco, el santo padre León XIV realizará un viaje apostólico a Francia, del 25 al 28 de septiembre de 2026, y visitará la sede de dicha organización”, anunció la sala de prensa del Vaticano en el comunicado.

El papa visitará la sede de la Unesco, la agencia de la ONU para la cultura, e irá a Lourdes, importante lugar de peregrinación cristiano. El santuario había recibido a Juan Pablo II en 1983 y en 2004, así como a Benedicto XVI en 2008, con cientos de miles de personas reunidas en cada ocasión.

Después de su gira por África en abril y su visita a España en junio, será el quinto viaje internacional del papa desde que fue elegido en mayo de 2025. Aunque el papa Francisco visitó Francia tres veces como papa —a Estrasburgo, Marsella y la isla de Córcega—, esos viajes no fueron visitas de Estado oficiales, por lo que la llegada de León XIV será el primer viaje oficial de Estado del Vaticano a Francia desde que Benedicto XVI visitó el país en septiembre de 2008.

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El programa detallado del viaje sigue en discusión. Una delegación del Vaticano es esperada en mayo en Francia para organizarlo y analizar los temas de seguridad. Entre otras cosas, se prevé la celebración de una inmensa misa al aire libre.

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Esperado viaje para Francia

El presidente Emmanuel Macron reaccionó con felicidad al anuncio de la visita en su cuenta X este sábado.

“Estamos encantados de que su santidad el papa León XIV haya confirmado su visita a Francia. Esta visita el próximo septiembre será un honor para nuestro país, una fuente de alegría para los católicos y un gran momento de esperanza para todos”, publicó Macron en X.

El presidente de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF), el cardenal Jean-Marc Aveline, había invitado al pontífice a visitar Francia.

“En las conversaciones que he mantenido con el papa desde su elección, me di cuenta rápidamente de lo mucho que le interesaba realizar una visita de este tipo… Le interesa especialmente la vida de la Iglesia en Francia, su celo misionero y también los desafíos a los que se enfrenta”, explicó Aveline en un comunicado.

"Es una gran alegría, pero también una gran responsabilidad", también afirmó el cardenal.

El viaje a España y Francia muestra la voluntad del papa de reconectar con los países europeos que son cada vez más seculares. Además, se lleva a cabo en medio de divisiones y polémicas en torno a cuestiones sociales como la inmigración o los escándalos de violencias sexuales.

Con AFP y medios locales

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