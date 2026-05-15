Lo esencial:
- Los gobiernos de Israel y Líbano acordaron una extensión de la tregua por 45 días.
- Irán sostiene que no confía en EE. UU., por lo que solo negociará si hay “seriedad”, mientras las conversaciones se mantienen estancadas.
- Trump afirmó que está de acuerdo con que Irán suspenda su programa nuclear por 20 años, pero que debe ser un compromiso “real”.
- Escalan las tensiones en torno al estrecho de Ormuz: un carguero se hundió tras ser atacado cerca de Omán, después de que otro barco frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos fuera incautado y llevado hacia Irán.
A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este viernes 15 de mayo, mientras se debilitan las treguas en Irán y Líbano:
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