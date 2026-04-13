Horas después de que fracasaran las negociaciones entre Washington y Teherán en Pakistán, Donald Trump anunció el domingo que Estados Unidos bloquearía el estrecho de Ormuz para impedir que Irán cobrara tasas de tránsito. El Ejército estadounidense especificó que impondría este bloqueo a "buques de todas las nacionalidades que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes" a partir del lunes a las 14:00 GMT.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció que las fuerzas estadounidenses comenzarían a implementar el bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes a las 10.00 hora de Washington (14.00 GMT) del lunes.

El estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el océano Índico, se encuentra en aguas territoriales compartidas entre Irán y Omán; sin embargo, históricamente ha sido considerado una vía marítima internacional, lo que ha garantizado el libre tránsito sin la imposición de peajes.

Según un comunicado del Centcom en X, la medida se aplicará "de forma imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del golfo Pérsico y del golfo de Omán".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Según el comunicado, las fuerzas estadounidenses no impedirán la libertad de navegación de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos y se proporcionará información adicional a la marina comercial mediante un aviso formal antes del inicio del bloqueo.

Leer tambiénABC de las conversaciones Estados Unidos – Irán en Pakistán, bajo una tregua endeble

Trump afirmó en una publicación en redes sociales que Estados Unidos tomaría medidas contra todos los buques en aguas internacionales que paguen peaje a Irán y comenzaría a destruir las minas que, según él, los iraníes habían colocado en el estrecho, un punto estratégico para aproximadamente el 20% del suministro energético mundial que Irán ha bloqueado.

"Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar", escribió Trump, y agregó: "¡Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será hecho pedazos!"

La Guardia Revolucionaria iraní respondió a Trump advirtiendo que los buques militares que se acerquen al estrecho serán considerados como una violación del alto el fuego y se actuará con dureza y contundencia contra ellos, subrayando el riesgo de una peligrosa escalada.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqher Ghalibaf, quien encabezó la delegación de su país en las conversaciones junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que las nuevas amenazas de Trump no tendrían ningún efecto sobre Irán.

"Si ustedes luchan, nosotros lucharemos, y si ustedes presentan argumentos lógicos, nosotros responderemos con lógica", dijo en declaraciones difundidas por los medios estatales.

Las conversaciones del fin de semana en Islamabad, que siguieron al anuncio de un alto el fuego el martes, fueron el primer encuentro directo entre Estados Unidos e Irán en más de una década y las discusiones de más alto nivel desde la Revolución Islámica de 1979.

Leer tambiénEstrecho de Ormuz: EE. UU. dice que comenzó a retirar minas, Irán lo niega y veta a buques militares

Irán arremete contra el bloqueo y la indecisión de Trump

Araqchi afirmó que Irán había actuado de buena fe, pero que se había topado con "maximalismo, cambios constantes de objetivos y bloqueo" cuando estaba a punto de firmar un "memorando de entendimiento con Islamabad".

"No hemos aprendido nada", añadió. "La buena voluntad engendra buena voluntad. La enemistad engendra enemistad".

Tras las conversaciones, el vicepresidente J.D. Vance, que encabezó la delegación estadounidense, declaró:

"La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es mucho peor para Irán que para los Estados Unidos de América".

Seis semanas de combates han dejado miles de muertos, han sacudido la economía mundial y han disparado los precios del petróleo, ya que Irán impidió el tráfico marítimo a través del estrecho. Los precios del petróleo superaban los 100 dólares por barril a primera hora del lunes.

Trump sostuvo el domingo que los precios del petróleo y la gasolina podrían mantenerse altos hasta las elecciones de mitad de mandato de noviembre, un reconocimiento poco común de las posibles repercusiones políticas de la guerra.

Pocas horas después de los comentarios de Trump, Ghalibaf publicó en redes sociales un mapa con los precios de la gasolina en el área de Washington y el siguiente comentario:

Leer tambiénMedio Oriente, en compás de espera: 40 días de conflicto dejan muerte, destrucción y daños duraderos

"Disfruten de los precios actuales en las gasolineras. Con el supuesto 'bloqueo', pronto añorarán cuando la gasolina costaba entre 4 y 5 dólares".

El dólar se disparó frente a otras divisas importantes el domingo , ya que los inversores buscaron la relativa seguridad de la moneda después de que las negociaciones no lograran llegar a un acuerdo, sumiendo a los mercados en una séptima semana de incertidumbre.

¿Habrá más negociación?

En una entrevista con 'Fox News' tras su publicación sobre el estrecho, Trump afirmó, no obstante, que creía que Irán continuaría negociando y calificó las conversaciones de "muy amistosas".

"Creo que van a sentarse a negociar sobre esto, porque nadie puede ser tan estúpido como para decir: 'Queremos armas nucleares', y no tienen ninguna posibilidad", dijo Trump desde su campo de golf cerca de Miami, Florida.

Trump también aseguró que los aliados de la OTAN a los que ha criticado por no respaldar la guerra que lanzó junto con Israel el 28 de febrero querían ayudar con la operación en el estrecho.

Un funcionario estadounidense afirmó que Irán había rechazado el llamamiento de Washington para que se pusiera fin a todo el enriquecimiento de uranio, se desmantelaran todas las principales instalaciones de enriquecimiento y se transfiriera el uranio altamente enriquecido.

Según añadió el funcionario, las dos partes tampoco lograron llegar a un acuerdo sobre la exigencia estadounidense de que Irán cese la financiación a Hamás, Hezbolá y los hutíes, así como de que abra completamente el estrecho.

Ghalibaf culpó a Estados Unidos de no haberse ganado la confianza de Teherán, a pesar de que su equipo ofreció "iniciativas con visión de futuro". El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien conversó sobre las negociaciones en una llamada con el presidente ruso Vladimir Putin, afirmó que Teherán deseaba "un acuerdo equilibrado y justo".

"Si Estados Unidos vuelve al marco del Derecho Internacional, alcanzar un acuerdo no está lejos", le dijo a Putin, según informaron los medios estatales iraníes.

Con Reuters y AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más