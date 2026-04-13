Perú vivió este domingo una compleja jornada electoral en la que abundaron las dificultades logísticas, fallas en la distribución de material electoral, demoras y suspensiones en la apertura de centros electorales y obstáculos para el acceso de electores a mesas. El caos que caracterizó el proceso electoral obligó finalmente a las autoridades a extender el proceso de sufragio para más de 60.000 electores en la capital del país, Lima.

La principal consecuencia de esta decisión, tomada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es la prolongación de la incertidumbre en el país, que no podrá conocer resultados de los comicios, ni saber quién será el próximo presidente, el sexto desde 2020, tras una andanada de destituciones por el Congreso, renuncias y gobiernos de facto o de encargo, que solo ha profundizado la crisis política e institucional.

Los comicios fueron empañados por un hecho sin precedentes en la historia del país: al menos 63.300 ciudadanos de los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac en la capital no pudieron ejercer su derecho al voto porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no logró distribuir el material electoral a 15 centros de votación del sur de Lima, lo que impidió la instalación de por lo menos 211 mesas electorales.

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El JNE se pronunció durante la noche del domingo 12 de abril e informó la decisión de extender el proceso electoral para más de 63.000 electores afectados en la capital.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, reconoció la falla y ofreció “disculpas personales e institucionales”, atribuyendo el problema al incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga, según informó el diario 'El Comercio'.

Las autoridades electorales también dispusieron que no se altere de modo alguno el procesamiento de cómputos de los resultados, ni en los centros de datos ni en el portal web institucional de la ONPE.

También decretó la ampliación del veto a la difusión de propaganda y campaña electoral hasta el lunes 13 de abril en los horarios y lugares en los cuales no se pudieron instalar las mesas de sufragio.

En Perú, el voto es obligatorio para los ciudadanos con edades entre 18 y 70 años. La población electoral consta de más de 27 millones de inscritos, de los cuales al menos 1,2 millones se encuentran en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos y Argentina.

Un candidato necesita más del 50% de los votos para ganar directamente. Sin embargo, una segunda vuelta en junio es prácticamente segura dada la profunda división del electorado y la gran cantidad de candidatos: 35 nombres figuran entre los aspirantes, la mayor en la historia del país andino. La larga lista incluye a Keiko Fujimori, exdiputada conservadora e hija del difunto presidente Alberto Fujimori, quien lideraba los sondeos preliminares en su cuarto intento por llegar al poder.

Los comicios se han celebrado en medio de un clima de escepticismo, desconfianza y el auge de la delincuencia, la violencia y la corrupción, lo que ha servido de caldo de cultivo para el descontento generalizado y apatía entre los votantes, quienes en su mayoría consideran que los candidatos son deshonestos y no están preparados para la presidencia.

Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales.

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