La expresidenta boliviana Jeanine Áñez fue liberada de prisión este jueves 6 de noviembre, según mostró la televisión nacional. La liberación de la política ultraconservadora tuvo lugar tras una orden emitida por el Tribunal Supremo y puso fin a más de cuatro años de detención vinculada con procesos derivados de su Administración interina en 2019, luego de la salida del poder de Evo Morales.

La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) salió este jueves de la prisión en donde estuvo recluida cuatro años y ocho meses por acusaciones vinculadas con la crisis de 2019, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la condena de diez años en su contra y ordenara su libertad.

Añez fue invitada a la toma de posesión del presidente electo, el derechista Rodrigo Paz, el sábado.

En sus primeras declaraciones fuera de la cárcel, Áñez reiteró que en 2019 "en este país jamás hubo un golpe de Estado, lo que hubo fue un fraude electoral" que llevó a los bolivianos a "reclamar" que el voto en las elecciones generales de ese año "sea respetado".

"Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando mi patria lo necesitó. Ese es el compromiso que todo boliviano que ama a su patria tiene que hacer y yo lo asumí aun sabiendo que en algún momento iba a tener un costo", sostuvo.

El TSJ anuló el miércoles 5 de noviembre la sentencia de diez años de prisión contra Jeanine Áñez, por un caso conocido como 'golpe de Estado II', relacionado con la crisis política y social de 2019.

"Se ha dispuesto la nulidad que ella tenía, la sentencia ejecutoriada de diez años y en consecuencia se dispone la libertad en el día, a través del juez de ejecución penal que está en La Paz", informó el presidente del TSJ, Romer Saucedo.

La ultraconservadora Jeanine Áñez (2019-2020), detenida en marzo de 2021, había sido condenada en 2022 tras ser acusada de violar las normas constitucionales que salvaguardan el orden democrático y por una presunta conspiración para derrocar a su rival y predecesor, el izquierdista Evo Morales.

En ese momento, un tribunal boliviano la sentenció a 10 años de prisión, pero ella siempre negó los cargos.

El miércoles, Romer Saucedo detalló que durante la revisión de la sentencia "se ha visto que hubo vulneraciones al ordenamiento legal vigente. Esas vulneraciones han afectado el debido proceso y también los derechos que ella goza".

"Se ha corregido todo eso y por eso se ha determinado la nulidad de la sentencia", añadió.

Previamente, la defensa de Áñez presentó un recurso de revisión extraordinaria de sentencia para anular el fallo emitido en diciembre de 2023. Los abogados de la exmandataria interina señalaron que debía ser procesada mediante un juicio de responsabilidades por su condición de expresidenta y no por la vía ordinaria.

Evo Morales denunciaba un "golpe de Estado"

Áñez fue condenada por situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado, tras la renuncia de Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia en noviembre de 2019 y de todo su gabinete.

En ese momento, Evo Morales denunció un "golpe de Estado" en su contra, luego de una serie de protestas sociales en el país, entre denuncias de fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de 2019.

En agosto pasado, dos tribunales departamentales también anularon los juicios ordinarios contra Áñez por la muerte de varios civiles durante su gestión interina, casos que fueron llevados al Poder Legislativo para un juicio de responsabilidades.

La legislación boliviana reserva el juicio de responsabilidades a altos miembros del Estado, como presidentes, vicepresidentes y magistrados de los altos tribunales.

Con Reuters, AFP y EFE

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más