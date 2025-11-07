Un tribunal bajo administración rusa en la región ocupada de Donetsk, en el este de Ucrania, condenó a dos ciudadanos colombianos a 13 años de prisión por presuntamente combatir como "mercenarios" al servicio de las fuerzas ucranianas, informó este jueves el fiscal general de Rusia.

"Son muchos años. No sé si algún día nos volveremos a ver, es la triste realidad", declaró a la AFP Cielo Paz, esposa de José Medina, un exsoldado colombiano de 37 años condenado junto a su compatriota Alexander Ante, de 48 años.

La oficina del fiscal dijo en Telegram que Ante y Medina fueron condenados por participar en las hostilidades del lado de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Ambos son soldados en retiro del ejército colombiano y desaparecieron durante seis semanas tras aterrizar en Venezuela para una escala el 18 de julio de 2024, cuando regresaban a su país después de combatir en Ucrania.

Los dos colombianos se alistaron a finales de 2023. Ante partió de Colombia en octubre y Medina, en noviembre.

En julio de 2024, los dos exmilitares planearon retornar juntos a sus hogares en Popayán, departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia. Volaron desde Madrid hasta Caracas, desde donde pretendían seguir su viaje a Bogotá, pero allí sus familiares les perdieron el rastro.

El diario colombiano El Tiempo afirmó que habían sido detenidos en la capital venezolana por la policía de este país aliado de Rusia.

El 28 de agosto de 2024, un tribunal de Moscú anunció la detención provisional de los dos colombianos, acusados de "mercenarios".

En un video difundido por el comité de investigación ruso, se ve a Medina con gorro y chaqueta negra mientras es trasladado esposado a una corte en la región de Donetsk.

Su esposa se enteró de la condena por la AFP y declaró que no ha hablado con Medina desde su detención.

"Ni una carta de él, ni una llamada, nada", dijo la mujer que afirmó que por el momento no ha recibido ningún tipo de acompañamiento del gobierno colombiano.

"No sabemos nada"

Para Paz, esta sentencia es injusta, ya que ellos ya habían concluido su misión en Ucrania.

"Y fuera de eso, los secuestraron en Venezuela", señaló.

Astrid Medina, hermana de José, afirmó que las familias no pudieron hablar en el juicio ni saber cómo se desarrolló el proceso.

"No sabemos cómo fue. No sabemos nada. No nos han informado ni a mí ni a la esposa de mi hermano", lamentó.

Rusia, que lanzó en febrero de 2022 su ofensiva en Ucrania, considera sistemáticamente a los extranjeros que luchan en las tropas ucranianas como "mercenarios", un cargo que conlleva hasta 15 años de prisión, y les niega el trato de prisioneros de guerra con las protecciones previstas en la Convención de Ginebra.

Bogotá afirma que decenas de colombianos murieron desde el inicio de la ofensiva en Ucrania, donde muchos viajaron para tomar las armas contra Rusia.

Los colombianos son en su mayoría militares en retiro que viajaron a Ucrania con promesas de altos sueldos por parte de empresas intermediarias, según testimonios de sus familias.

Por su experiencia enfrentando a guerrilleros y narcotraficantes, los militares en retiro colombianos han sido contratados en conflictos como los de Afganistán, Irak y Sudán.

Varios extranjeros han sido juzgados por tribunales situados en los territorios ucranianos ocupados por Rusia en los últimos tres años.

En mayo, un australiano fue condenado a 13 años de cárcel por haber combatido entre marzo y diciembre de 2024 contra el ejército ruso junto a los soldados ucranianos.

En octubre de 2024, un tribunal de Moscú condenó a seis años y diez meses de prisión a Stephen Hubbard, un ciudadano estadounidense de 70 años, por "mercenariado" a favor de Kiev.

Por su parte, Ucrania anunció en abril la captura de dos ciudadanos chinos acusados de haber combatido en el ejército ruso.

