Israel amplía su ocupación en el país de los cedros. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este domingo que el Ejército de Israel “capturó” el castillo de Beaufort, en el sur del Líbano, una posición estratégica para el país vecino y de gran valor histórico.

“Esta noche, nuestros heroicos combatientes capturaron el puesto de avanzada de Beaufort. Allí izaron con orgullo la bandera del Estado de Israel y la bandera de la Brigada Golani”, afirmó el premier.

Israel ya había tomado Beaufort, cerca de la ciudad de Nabatieh, durante la invasión del Líbano de 1982, y mantuvo el control del lugar hasta su retirada del sur libanés en 2000, en cumplimiento de las resoluciones 425 y 426 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Soldados israelíes operan en la cresta de Beaufort, en el sur del Líbano, en esta imagen de archivo difundida el 31 de mayo de 2026.

El “hito histórico” de este domingo fue celebrado por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz: “Veintiséis años después de la retirada de la zona de seguridad en el Líbano, la bandera israelí ondea de nuevo sobre las cumbres que dominan las comunidades de Galilea. Veintiséis años después de la retirada, nuestros heroicos combatientes han capturado de nuevo Beaufort y permanecerán allí como parte de la zona de seguridad”.

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Según fuentes militares israelíes, la operación se centró en establecer el control de la cresta de Beaufort y de la zona de Wadi al-Saluki. Durante la incursión, murió un soldado israelí, de acuerdo con esos reportes.

Vista del castillo de Beaufort, en el sur del Líbano, desde el norte de Israel, el domingo 31 de mayo de 2026.

Este emblemático castillo, situado en lo alto de las colinas verdes del Líbano y con vista al río Litani, ha sido un enclave militar estratégico para distintos ejércitos durante casi 1.000 años. Ubicado a pocos kilómetros de la frontera con Israel, es conocido en árabe como Qalaat al-Shaqif, nombre derivado de una antigua palabra siríaca que alude a su imponente formación rocosa.

Beaufort tiene un profundo simbolismo en la región, incluido para Israel, ya que fue uno de los sitios más emblemáticos bajo control del Ejército israelí durante sus 18 años de ocupación del sur del Líbano.

Netanyahu ordena ampliar la invasión israelí

“Hemos superado la barrera del miedo y estamos tomando la iniciativa”, aseguró también este domingo el primer ministro israelí, quien añadió que dio instrucciones de “consolidar y extender” el control de Israel “sobre los lugares que estaban bajo dominio de Hezbolá”, sin precisar a qué zonas se refería.

Sus declaraciones se producen tras importantes avances terrestres del Ejército israelí en el sur del Líbano, donde Israel busca ampliar lo que denomina su “zona de seguridad”.

Un hombre utiliza su teléfono móvil para hacer fotos mientras se eleva el humo tras un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria de Tiro, en el sur del Líbano, el domingo 31 de mayo de 2026.

De hecho, Israel informó este domingo que busca controlar la zona de del río Saluki, situada al norte de la ciudad costera de Tiro, cuyos habitantes han sido desplazados forzosamente mientras la localidad es atacada desde hace semanas.

Recientemente, las tropas israelíes ampliaron el alcance de sus operaciones con el envío de efectivos al otro lado del río Litani, que hasta esta semana había funcionado como frontera de facto. Israel declaró esa zona y el área del río Zahrani como “zona de combate”.

Este recrudecimiento de la ocupación se produce pese al alto el fuego vigente desde el 17 de abril y a pocos días de la próxima ronda de conversaciones directas entre los Gobiernos de Israel y Líbano, prevista para el 2 y 3 de junio.

Persiste el fuego cruzado

Por su parte, la agencia estatal libanesa de noticias informó de ataques aéreos contra varias aldeas del sur del país que dejaron víctimas, aunque no precisó el número exacto.

La toma de Beaufort ocurre, además, después de una de las jornadas de mayor intensidad de ataques de Hezbolá contra el norte de Israel, incluida Kiryat Shmona, la ciudad más grande de la zona. La ofensiva provocó el cierre de colegios y la emisión de casi 200 alertas a la población por la incursión de misiles y drones.

Se ven columnas de humo sobre el sur del Líbano, tras los ataques israelíes, vistas desde Nabatieh, Líbano, el 31 de mayo de 2026.

Según Netanyahu, Israel ha matado a 3.000 “terroristas de Hezbolá” en Líbano desde principios de marzo, de ellos, 700 en el último mes.

“Esto representa más de los que eliminamos durante la segunda guerra del Líbano", agregó el premier sobre la contienda entre Israel y la milicia chiíta de 2006, cuando en poco más de un mes se acabó con la vida de más de 1.000 libaneses.

Mientras que el ministerio de Salud de Líbano informó que los ataques israelíes contra el sur del país han matado 3.412 personas, mientras que 10.269 más han resultado heridas desde el inicio de la escalada el pasado 2 de marzo.

Con EFE, Reuters, AP y medios locales

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