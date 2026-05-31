Los jugadores del PSG, que el sábado por la noche se proclamaron campeones de Europa por segunda vez consecutiva, desfilaron este domingo 31 de mayo en el Champ-de-Mars de París, a los pies de la Torre Eiffel, donde les esperaban más de 80.000 aficionados.

Los miembros del club, jugadores y directivos, recorrieron la explanada sobre una alfombra azul, roja y blanca —los colores del club— de varios cientos de metros, flanqueados a ambos lados por aficionados eufóricos al son del cántico de los seguidores que se ha convertido en el himno oficioso del club, “Après tant d’années” (después de tanto años, en español).

Luego, estaba previsto que fueran recibidos por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Elíseo y que sus seguidores les dieran la bienvenida en su hogar, el Parc des Princes.

El París Saint-Germain celebra su victoria en la final de la Liga de Campeones de la UEFA – París, Francia – 31 de mayo de 2026. Vista general de los jugadores del París Saint-Germain celebrando su victoria en la Liga de Campeones de la UEFA

Esta segunda victoria consecutiva sitúa al club parisino en un selecto grupo, junto a los equipos más grandes de la historia, como el Real Madrid y sus tres Champions League consecutivas (2016, 2017, 2018) o el Ajax de Ámsterdam, si nos remontamos más atrás.

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El delantero georgiano del PSG Khvicha Kvaratskhelia ha sido nombrado mejor jugador de la Liga de Campeones 2025/2026 por un panel de expertos de la UEFA, según anunció este domingo la organización. Sucede a su compañero de equipo francés Ousmane Dembélé, tras haber sido uno de los grandes artífices de la victoria del PSG con 10 goles marcados esta temporada durante la competición.

París Saint-Germain contra Arsenal – Puskas Arena, Budapest, Hungría – 30 de mayo de 2026 Khvicha Kvaratskhelia, del París Saint-Germain, con el trofeo mientras celebra con los jugadores y el cuerpo técnico tras ganar la UEFA

Disturbios, detenciones y heridos

La celebración por la victoria del Paris Saint-Germain (PSG) en la final de la Liga de Campeones derivó en una noche de disturbios en París y otras ciudades de Francia. Un joven de unos 20 años murió tras estrellar su motocicleta de cross contra bloques de hormigón instalados en una vía de salida de la periferia parisina, mientras las autoridades reportaron además cientos de incidentes relacionados con los festejos.

Según el ministerio del Interior francés, Laurent Nunez, los disturbios dejaron 219 heridos —ocho de ellos en estado grave— y provocaron la detención de 780 personas en todo el país, de las cuales 457 quedaron bajo custodia policial. Los enfrentamientos incluyeron incendios, actos de vandalismo, saqueos y choques con la policía, especialmente en París.

Este artículo fue adaptado de su versión original en francés.

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