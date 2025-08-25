El Ejército israelí admitió este lunes 25 de agosto que lanzó un ataque en la zona del hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, y aseguró que el jefe del Estado Mayor ordenó una investigación. Al menos 15 personas fueron asesinadas, entre ellas cuatro periodistas, incluido un reportero de la agencia de noticias estadounidense AP, otro de Reuters y un periodista más de la cadena árabe ‘Al Jazeera’, confirmaron los medios para los que trabajaban los comunicadores.

Las fuerzas israelíes matan de nuevo a civiles en Gaza y de sus embestidas vuelve a ser blanco la prensa.

Al menos 15 personas fueron asesinadas, incluidos cuatro periodistas, en ataques que el Ejército de Benjamin Netanyahu lanzó este lunes 25 de agosto contra el hospital Nasser, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza.

Sin embargo, fuentes sanitarias, citadas por la cadena árabe ‘Al Jazeera’ elevan la cifra de víctimas mortales a al menos 20.

Entre los reporteros asesinados por Israel en las últimas horas, se encuentra el periodista visual, Mariam Dagga, que trabajaba como freelance para la agencia de noticias estadounidense AP, el contratista que laboraba para la agencia británica Reuters, Hussam al-Masri, el comunicador de la cadena árabe ‘Al Jazeera’, Mohammed Salama, y otro reportero que cubría las hostilidades como freelance, confirmaron los medios de comunicación para los que trabajaban.

Además, el fotógrafo Hatem Khaled, quien también trabaja como contratista para Reuters, y autor de muchas de las fotografías publicadas en France 24, resultó herido en un segundo ataque contra el mismo lugar.

“Estamos haciendo todo lo posible para mantener seguros a nuestros periodistas en Gaza, quienes continúan brindando un testimonio crucial en condiciones difíciles y peligrosas”, declaró AP.

Varios testigos afirmaron que el segundo ataque tuvo lugar allí después de que rescatistas, periodistas y otras personas acudieran al lugar para ayudar tras el primer asalto. La transmisión en directo de Reuters desde el hospital se interrumpió repentinamente en el momento de la primera embestida, mostraron las imágenes.

"Estamos devastados al enterarnos de la muerte del contratista de Reuters, Hussam al-Masri, y de las heridas sufridas por otro de nuestros contratistas, Hatem Khaled, en los ataques israelíes contra el hospital Nasser en Gaza hoy", declaró un portavoz de Reuters en un comunicado.

Israel admite el letal ataque y asegura que investiga

En las últimas horas, la institución castrense admitió la letal embestida y aseguró que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ordenó una investigación.

“Las FDI (el Ejército) lamentan cualquier daño a personas no implicadas y no atacan a periodistas como tales. Las FDI actúan para mitigar el daño a las personas no implicadas en la medida de lo posible, manteniendo al mismo tiempo la seguridad de sus tropas”.

Una vez más, el Ejército sostuvo que “reduce cualquier daño a personas no implicadas y no ataca a periodistas como tales”, pese a los asesinatos diarios de civiles, incluidos los de periodistas y niños.

Salvo las escasas visitas guiadas, Israel ha prohibido a los medios de comunicción internacionales cubrir las hostilidades que escalaron el 7 de octubre de 2023, en uan feroz respuesta que continúa tras el sorpresivo ataque de Hamás contra el sur de Israel.

Ante este panorama, las organizaciones de noticias dependen en gran medida de los periodistas palestinos en Gaza, así como de los residentes, para mostrar al mundo lo que sucede allí, pero con el aumento de asesinatos de miembros de la prensa Israel ha callado las voces de decenas de profesionales que informaban desde el lugar.

La Administración de Netanyahu cuestiona cuestiona con frecuencia las afiliaciones y los prejuicios de los periodistas palestinos, pero no permite la entrada a otros.

Más de 62.000 palestinos han sido asesiandos por Israel en los más de 22 meses de continuos ataques. A las muertes por fuego israelí se suman las del hambre: la hambruna ya fue confirmada en la gobernación de Gaza-que comprende el centro-norte del enclave-el pasado viernes 22 de agosto y la ONU alerta que puede seguir extendiéndose por el territorio en cuestión de días.

Muchos de los reporteros que trabajan en Gaza enfrentan las mismas dificultades para encontrar comida, para ellos y sus familias, que las personas sobre las que informan a diario.

Con Reuters, AP y medios locales

