Se complica la ruta para un "acuerdo de paz" entre Rusia y Ucrania, como presiona Donald Trump. Este 21 de agosto, el presidente Volodímir Zelenski pidió un acuerdo sobre garantías de seguridad para Kiev antes de cualquier cara a cara con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y señaló un plazo de entre siete y diez días. Sin embargo, en paralelo, el ministro de Exteriores del Kremlin, Serguéi Lavrov, aseguró que Moscú debe tener derecho a veto sobre los apoyos de defensa que sean acordados para el territorio ucraniano.

Lo esencial:

  • Volodímir Zelenski exige acuerdo de garantías de seguridad para Ucrania en un plazo de siete a diez días antes de reunirse con Vladimir Putin.
  • El canciller ruso, Serguéi Lavrov, señaló que Moscú debe tener derecho a veto sobre cualquier acuerdo para la defensa de Ucrania en una posguerra y tildó de "inaceptable" un contingente europeo allí.
  • El presidente de Ucrania propone Suiza, Austria o Turquía como sede de la cumbre con Putin.
  • Rusia lanzó 574 drones y 40 misiles contra Ucrania durante la noche, un récord en un mes.
  • Ucrania probó con éxito un nuevo misil con un alcance de 3.000 kilómetros, afirma Zelenski.
  • Lavrov califica de "absolutamente inaceptable" cualquier despliegue de tropas europeas en Ucrania. 

A continuación, la información más relevante del 21 de agosto relacionada con la guerra en Ucrania y el desarrollo de las eventuales conversaciones de paz entre Putin y Zelenski:

Con Reuters, EFE y AFP 

