Se complica la ruta para un "acuerdo de paz" entre Rusia y Ucrania, como presiona Donald Trump. Este 21 de agosto, el presidente Volodímir Zelenski pidió un acuerdo sobre garantías de seguridad para Kiev antes de cualquier cara a cara con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y señaló un plazo de entre siete y diez días. Sin embargo, en paralelo, el ministro de Exteriores del Kremlin, Serguéi Lavrov, aseguró que Moscú debe tener derecho a veto sobre los apoyos de defensa que sean acordados para el territorio ucraniano.

Lo esencial:

Volodímir Zelenski exige acuerdo de garantías de seguridad para Ucrania en un plazo de siete a diez días antes de reunirse con Vladimir Putin.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, señaló que Moscú debe tener derecho a veto sobre cualquier acuerdo para la defensa de Ucrania en una posguerra y tildó de "inaceptable" un contingente europeo allí.

El presidente de Ucrania propone Suiza, Austria o Turquía como sede de la cumbre con Putin.

como sede de la cumbre con Putin. Rusia lanzó 574 drones y 40 misiles contra Ucrania durante la noche, un récord en un mes.

durante la noche, un récord en un mes. Ucrania probó con éxito un nuevo misil con un alcance de 3.000 kilómetros, afirma Zelenski.

afirma Zelenski. Lavrov califica de "absolutamente inaceptable" cualquier despliegue de tropas europeas en Ucrania.

A continuación, la información más relevante del 21 de agosto relacionada con la guerra en Ucrania y el desarrollo de las eventuales conversaciones de paz entre Putin y Zelenski:

Con Reuters, EFE y AFP

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más