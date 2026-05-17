Cientos de personas desfilaron en las calles de la ciudad de Gaza en el cortejo fúnebre de Izz al-Din al-Haddad. El jefe del brazo armado de Hamás, las Brigadas al-Qassam, fue asesinado por Israel el viernes 15 de mayo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, habían anunciado el viernes por la noche haber llevado a cabo ataques dirigidos contra el jefe militar de Hamás. Este sábado, el ejército israelí confirmó la muerte de Izz al-Din al-Haddad.

Las mezquitas de la ciudad de Gaza también habían anunciado la muerte de Izz al-Din al-Haddad antes que el portavoz de la milicia, Hazem Qassem, también la confirmara en un vídeo publicado en Facebook.

El ataque aéreo del viernes contra un edificio de la ciudad de Gaza dejó varias víctimas civiles fatales y decenas de heridos. Además de la esposa de Izz al-Din al-Haddad y su hija de 19 años, otras 7 personas murieron, entre ellas un niño, según fuentes médicas locales.

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La gente se reúne alrededor de un edificio de apartamentos en llamas tras un bombardeo israelí, en la ciudad de Gaza, el 15 de mayo de 2026.

Mohammed Al-Daya, familiar de varias de las víctimas, describió a Reuters el momento del ataque: "Oí el ruido de las explosiones, así que llamé a un amigo y le pregunté: ‘¿Qué está pasando?’ Me dijo: ‘Han atacado el edificio al-Muataz’, y mi cuñado vive en el edificio al-Muataz, así que fui a ver y me di cuenta que habían fallecido. Él y su esposa estaban asistiendo a una boda y acababan de regresar de allí. Estaban en la entrada del edificio cuando ocurrió el ataque".

Uno de los principales líderes militares de Hamás

Izz al Din al Haddad, nacido en 1970, había sucedido a Mohammed Sinouar, asesinado por Israel en mayo de 2025, al frente de las Brigadas al Qassam.

Era apodado “El Fantasma” ya que había sobrevivido a numerosos intentos de asesinato. Israel lo consideraba uno de los cerebros de los ataques del 7 de octubre de 2023.

La gente transporta un cuerpo identificado por los dolientes como el del comandante del ala militar de Hamás, Izz al-Din al-Haddad, quien murió en un ataque israelí el viernes, durante un funeral en la ciudad de Gaza, el 16 de mayo de 2026.

Según medios israelíes, la muerte de Izz al-Din al-Haddad supondría la eliminación de uno de los últimos grandes mandos militares de Hamás vinculados a la planificación de los ataques del 7 de octubre desde Gaza. Reuters informó que Israel lo consideraba uno de los arquitectos de la ofensiva de 2023. Mientras tanto, el liderazgo político del movimiento, incluidas figuras como Khalil al-Hayya y Khaled Mashal, continúa operando.

"No hay cese el fuego en Gaza"

Aunque Israel y Hamás acordaron un alto el fuego en octubre de 2025 bajo un plan impulsado por Donald Trump, Israel ha continuado realizando ataques casi diarios en Gaza, según autoridades locales y reportes de prensa; y las negociaciones para avanzar hacia una solución más amplia permanecen estancadas.

En los últimos meses, las autoridades de Gaza han denunciado reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Israel. Según el ministerio de Sanidad gazatí, más de 800 personas han muerto en el enclave desde la entrada en vigor de la tregua.

Emad al-Moutawaq, hermano de una de las víctimas de los ataques israelíes de esta semana, contó a la agencia AFP el viernes que los ataques no cesan: “La guerra no ha terminado. En los medios de comunicación nos dicen que hay un alto el fuego, pero sobre el terreno, cada día tenemos muertos. Ahora estamos enterrando a los muertos. Hace una hora, habíamos enterrado a otros. Y dentro de una hora, enterraremos a más. Es un recuento sin fin”, explicó.

La situación humanitaria también continúa deteriorándose. Entre el 27 de abril y el 3 de mayo de 2026, entraron a Gaza 750 camiones comerciales del sector privado, unos 107 diarios, de los cuales 85 transportaban artículos de higiene, 53 materiales de refugio y apenas 3 suministros médicos; el 24% restante eran bienes no esenciales, según el Informe de Situación Humanitaria de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el 7 de mayo de 2026.

Por otra parte, Israel desplaza cada vez más la línea amarilla (zona bajo control militar israelí) hacia el oeste de la Franja de Gaza. El viernes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que su ejército controla ya al menos el 60% del territorio del enclave.

Con AFP y Reuters

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