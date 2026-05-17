Sinner, de 24 años, se impuso por 6-2, 5-7 y 6-4 para firmar su 28ª victoria consecutiva en el circuito ATP y la 33ª seguida, un récord, en torneos del Masters 1000 (los segundos en importancia tras los Grand Slams).

Pero este triunfo, logrado tras dos horas y 37 minutos de juego y repartido en dos días, podría dejarle secuelas a diez días de Roland Garros (del 24 de junio al 7 de junio), único Grand Slam que falta en su palmarés y su gran objetivo del año.

"Para ser sincero, ha sido un reto duro y diferente. Por la noche normalmente nunca tengo problemas para dormir, pero anoche no fue fácil porque cuando estás en el tercer set, sabes que ya casi has terminado, y sin embargo tienes que volver a salir y nunca sabes qué va a pasar porque básicamente es un nuevo comienzo de un partido. Había nervios", admitió Sinner tras lograr la clasificación.

El italiano, que disputó y ganó los cuatro primeros Masters 1000 del año (Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid), mostró el viernes durante el segundo set, antes de la interrupción del partido, preocupantes signos de cansancio y desgaste físico.

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El domingo, no obstante, intentará convertirse en el primer italiano en ganar en categoría masculina el torneo de Roma desde la victoria de Adriano Panatta en 1976.

Si se impone y logra su 29º título, el quinto este año, se convertirá en el segundo jugador de la historia, después del serbio Novak Djokovic, en haber ganado los nueve Masters 1000 del calendario.

Su próximo rival será el noruego Casper Ruud (25º), que no tuvo ningún problema para conseguir su billete para la final el sábado, tras arrollar por un doble 6-1 al italiano Luciano Darderi (N.20).

Svitolina III de Roma

La ucraniana Elina Svitolina (izda.) posa con el trofeo de campeona del WTA 1000 de Roma, junto a la finalista Coco Gauff, en el Foro Itálico de Roma, el 16 de mayo de 2026

En el torneo femenino, la ucraniana Elina Svitolina, número 10 del mundo, se coronó en Roma por tercera vez en su carrera, ocho años después de su último triunfo sobre la tierra batida de la capital italiana y de su último título en un torneo de este nivel.

Svitolina, de 31 años y que fue madre en octubre de 2022 junto al tenista francés Gaël Monfils, venció en la final a la estadounidense Coco Gauff (4ª) por 6-4, 6-7 (3/7), 6-2 al cabo de 2 horas 49 minutos de juego, y suma ahora en su palmarés veinte títulos en el circuito WTA.

Gracias a este éxito, la ucraniana llegará a Roland-Garros (24 de mayo-7 de junio) en el 7º puesto mundial, con la esperanza de romper su techo de cristal de los cuartos de final (2015, 2017, 2020, 2023, 2025) en la cita parisina.

Svitolina confía en vivir un "Roland-Garros muy especial", ya que será la última presencia de Monfils en el Grand Slam parisino.

"Todavía nos quedan unos días para relajarnos antes de la tormenta que nos espera en Roland-Garros. Va a ser muy, muy intenso, pero al mismo tiempo va a ser muy especial para nuestra familia, para él en particular", declaró en conferencia de prensa.

La estrella estadounidense Gauff, dos veces campeona de Grand Slam, aspiraba a convertirse en la primera estadounidense en ganar en la capital italiana desde Serena Williams en 2016.

Gauff, vigente campeona de Roland-Garros, partía como gran favorita para mejorar el resultado del año pasado, cuando cayó en la final ante Jasmine Paolini, pero los problemas con el saque que tanto tiempo han lastrado su juego volvieron a aparecer en la pista Central.

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