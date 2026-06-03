Las hostilidades en el Golfo se recrudecieron este miércoles 3 de junio. El Ejército estadounidense afirmó que los ataques con misiles iraníes contra Bahrein, Kuwait y otros objetivos regionales fueron frustrados o fracasaron, mientras que la diplomacia entre Washington y Teherán muestra pocos avances.

Dos misiles iraníes disparados contra Kuwait no alcanzaron su objetivo o se desintegraron en pleno vuelo, otros dirigidos contra puntos regionales fallaron y tres misiles con curso hacia Bahrein fueron interceptados, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Desde que comenzó el conflicto a finales de febrero, Irán ha atacado repetidamente objetivos en la región del Golfo donde se encuentran bases militares estadounidenses.

El Comando Central detalló que el Ejército estadounidense también derribó drones iraníes que tenían como objetivo buques civiles en aguas regionales y fuerzas estadounidenses en Kuwait. En respuesta, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques en la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz.

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Según los medios estatales iraníes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) del país atacó el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense, ubicado en Bahrein, así como una base aérea y helicópteros en un país regional no especificado, utilizando misiles y drones. en represalia por un ataque de EE. UU. contra una torre de comunicaciones al sur de Qeshm.

El Comando Central afirmó que todos los ataques fracasaron y que las fuerzas estadounidenses permanecían preparadas para repeler cualquier "agresión iraní injustificada".

Este último recrudecimiento de la violencia, que elevó los precios del petróleo en más de un 1% al inicio de la jornada del miércoles, se produce más de tres meses después de los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel contra Irán, con el conflicto estancado en un punto muerto bajo un frágil alto el fuego y el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado al tráfico marítimo.

Irán y Estados Unidos apuntaron la semana pasada a un avance en un acuerdo preliminar para detener la guerra. Sin embargo, ninguna de las partes lo ha ratificado.

Los medios iraníes informaron que Teherán no se ha comunicado con Washington en varios días, pero el presidente Donald Trump asegura que las negociaciones no se han detenido.

"Las conversaciones entre nosotros han sido continuas, incluso hace cuatro días, hace tres días, hace dos días, hace un día y hoy", dijo en una publicación en las redes sociales.

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Con Reuters

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