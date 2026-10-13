El huracán Simón se debilitó este lunes 12 de octubre a categoría 2 frente a las costas del Pacífico de México, Sin embargo se mantiene el peligro de fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado en los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La degradación del ciclón tuvo lugar después de que las autoridades mexicanas confirmaran este mismo lunes la primera muerte asociada a Simón: una persona de 71 años que falleció tras el derrumbe de una barda en Chilpancingo, capital de Guerrero.

En la mañana de este lunes, a las 09:30 hora local (15:30 GMT), el centro del ciclón se localizaba a unos 90 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 215 kilómetros por hora.

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El fenómeno, que horas antes se mantenía como huracán de categoría 3, se desplazó hacia el noroeste a seis kilómetros por hora, según el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el oeste de Jalisco, la costa y el oeste de Nayarit y el sur de Sinaloa.

Por ahora, se pronostican rachas de viento de entre 90 y 100 kilómetros por hora en Jalisco, así como de hasta 60 kilómetros por hora en las costas de Nayarit y el sur de Sinaloa.

El SMN también advirtió de oleaje de entre cuatro y seis metros en las costas de Jalisco, que disminuirá durante el día, y de entre 2,5 y 3,5 metros en Nayarit y el centro y sur de Sinaloa.

Una vista aérea de una casa arrastrada por un deslizamiento de tierras causado por las copiosas lluvias previas a la llegada del huracán Simón, el 10 de octubre de 2026 en Acapulco, en la costa del Pacífico de México

El fenómeno también ha provocado inundaciones y daños en viviendas, comercios y carreteras de distintos estados del Pacífico mexicano.

El SMN prevé que Simón continúe su desplazamiento hacia el noroeste, con riesgo de nuevas lluvias intensas en Nayarit y Sinaloa durante los próximos días.

Las autoridades pidieron a la población seguir los avisos meteorológicos y las recomendaciones de Protección Civil ante la persistencia de condiciones peligrosas.

Una menor muerta y diez desaparecidos por el huracán Rachel

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional de México informó el domingo que Rachel había sido degradada a tormenta postropical después de causar inundaciones y daños en el sur de California durante el fin de semana, antes de adentrarse en el interior a través del desierto del suroeste.

Una menor fue hallada sin vida y otras diez personas permanecen desaparecidas en el estado mexicano de Baja California (noroeste), tras las afectaciones provocadas por Rachel en el Pacífico, informó este lunes la gobernadora estatal, Marina del Pilar Ávila.

En conferencia de prensa con la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria estatal precisó que ocho de las personas no localizadas se encuentran en el municipio de Ensenada y las otras dos en San Felipe.

"Lamentablemente, hay diez personas que se encuentran como no localizadas y una menor ha sido localizada sin vida", señaló Ávila, quien aseguró que las autoridades mantienen las labores de búsqueda.

La gobernadora indicó que las mayores afectaciones provocadas por el fenómeno meteorológico se concentran en Ensenada, donde continúan los trabajos de evaluación de daños, despeje de vialidades y recuperación de servicios.

Un hombre filma desde un paseo marítimo mientras las olas generadas por el ciclón post-tropical Rachel impactan la costa en Long Beach, California, EE. UU., el 11 de octubre de 2026.

Para atender la emergencia, las autoridades mantienen desplegados más de 14.000 efectivos en el territorio estatal, mientras que este lunes comenzará la instalación de centros de acopio en las oficinas gubernamentales.

Ávila señaló que el Comité Estatal de Emergencias permanece en sesión continua y que las labores se desarrollan en coordinación con las Fuerzas Armadas, Protección Civil y los gobiernos municipales.

Las afectaciones de Rachel se registran mientras el Pacífico mexicano enfrenta también el paso del huracán Simón, que este lunes se mantiene como categoría 3 y ha dejado al menos una persona fallecida en Guerrero, en el sur del país.

Las autoridades mantienen operativos de emergencia en distintas regiones del país ante los daños ocasionados por ambos fenómenos meteorológicos.

Con EFE, AP y Reuters

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