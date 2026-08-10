El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dio a conocer esta cifra el sábado 8 de agosto a través de su cuenta en X, sin precisar cómo la obtuvo. La estimación supera, sin embargo, los 30.000 soldados que había mencionado en julio.

Según Zelenski, Kiev también ha encontrado misiles norcoreanos en territorio ucraniano.

"Está absolutamente claro que Corea del Norte seguirá desarrollando su experiencia en la guerra moderna, obteniendo licencias de Rusia y recibiendo de ella todo tipo de herramientas militares", señaló. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Zelenski instó a Seúl a reforzar su cooperación con Kiev y afirmó que Ucrania desea "firmemente recibir el apoyo de Corea del Sur en un ámbito en el que tenemos escasez", en referencia a los sistemas de defensa aérea.

"Estamos dispuestos a trabajar en el acuerdo sobre drones y también en otras áreas", añadió. Asimismo, indicó que diplomáticos ucranianos "están en contacto" con Seúl para avanzar en las negociaciones.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, firmaron un Tratado de Asociación Estratégica Integral durante la visita de Putin a Pyongyang en junio de 2024. El pacto incluye una cláusula de asistencia mutua en caso de agresión externa contra cualquiera de los dos países.

Corea del Norte presenta su despliegue militar como una forma de asistencia a un socio con el que mantiene un tratado.

Pyongyang envió alrededor de 14.000 soldados a la región rusa de Kursk en 2024, ayudando a Moscú a repeler una importante incursión de las fuerzas ucranianas en esa región.

Un responsable de la inteligencia militar ucraniana declaró recientemente a Reuters que una unidad norcoreana de misiles había comenzado a desplegarse en el oeste de Rusia y podría estar equipada con 120 misiles balísticos y seis lanzadores destinados a atacar Ucrania.

Ucrania sufre una grave escasez de sistemas avanzados de defensa aérea, y Rusia intenta aprovechar esta vulnerabilidad mediante un mayor uso de misiles balísticos, particularmente difíciles de interceptar.

Según evaluaciones ucranianas e independientes, Corea del Norte ha suministrado a Rusia millones de proyectiles de artillería y mortero, misiles balísticos, artillería de largo alcance y sistemas de lanzacohetes múltiples.

La Embajada de Corea del Norte en Rusia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de la agencia Reuters. El ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur tampoco respondió a una solicitud de la misma central de noticias realizada fuera del horario de oficina.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

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