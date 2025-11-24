Israel afirmó haber llevado a cabo este domingo un ataque aéreo dirigido contra el jefe de Estado Mayor de Hezbolá en Beirut, que dejó un boquete humeante en el costado de un edificio residencial y escombros esparcidos por la calle, según periodistas de AFP.

En un comunicado difundido poco después del ataque, el ejército israelí aseguró haber “eliminado al terrorista Haytham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor general de Hezbolá”.

El ministerio de Salud de Líbano señaló que el ataque en Beirut —que se produjo después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu prometiera que Israel haría “todo lo necesario” para impedir que el movimiento proiraní se reorganice— dejó cinco muertos y 28 heridos

De momento no se conocen las identidades de las víctimas del bombardeo en los suburbios del sur de Beirut, una zona densamente poblada y bajo el control de Hezbolá.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que él dio la orden para el ataque, el más reciente contra un objetivo en Líbano pese al alto el fuego que Israel y Hezbolá —respaldado por Irán— mantienen desde hace un año.

“Hace unos instantes, en pleno Beirut, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacaron al jefe de Estado Mayor de Hezbolá, quien ha liderado el fortalecimiento y rearme de la organización terrorista”, dijo la oficina del premier en un comunicado.

“Israel está decidido a actuar para alcanzar sus objetivos en cualquier lugar y en todo momento”, dice el comunicado.

Fue el quinto ataque israelí contra los suburbios del sur de Beirut desde el alto el fuego acordado en noviembre de 2024 tras un año de conflicto, y ocurre una semana antes de la visita prevista del papa León XIV al Líbano.

Un corresponsal de AFP en el lugar detalló que el ataque impactó el tercer y cuarto piso de un edificio de nueve plantas, donde se reunieron ambulancias y equipos de rescate que inspeccionaban los apartamentos.

La NNA afirmó que tres misiles fueron disparados contra el edificio en la zona de Haret Hreik, dañando vehículos y otras estructuras cercanas.

Israel ha realizado ataques casi diarios en Líbano desde el alto el fuego de noviembre de 2024, que buscaba poner fin a más de un año de hostilidades con Hezbolá. Normalmente afirma atacar a miembros del grupo en el sur y este del país.

Sin embargo, el ataque del domingo es el primero contra los suburbios del sur de Beirut desde el 5 de junio, cuando Israel dijo haber alcanzado una fábrica de drones de Hezbolá.

El bombardeo llega después de otro ataque más temprano en la localidad sureña de Aita al-Shaab, que según el ministerio de Salud libanés dejó un muerto.

Hezbolá quedó debilitado tras su enfrentamiento con Israel, que comenzó en octubre de 2023 cuando el grupo lanzó intercambios de fuego transfronterizos en apoyo a su aliado Hamás en Gaza, lo que luego escaló a dos meses de guerra abierta.

Desde entonces, Líbano enfrenta crecientes presiones de Israel y Estados Unidos para que Hezbolá se desarme, una exigencia que el grupo ha rechazado.

Netanyahu insistió este domingo en que Israel hará “todo lo necesario” para impedir que Hezbolá se reagrupe en Líbano.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

