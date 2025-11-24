La tregua alcanzada el mes pasado tras la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos enfrenta uno de sus momentos más delicados. En este contexto, una delegación de la organización islamista, encabezada por el alto dirigente Jalil al Haya, llegó a El Cairo para discutir con los mediadores la evolución del acuerdo y la situación de los combatientes atrapados en la red de túneles en Rafah, un punto crítico que podría determinar el futuro de la tregua.

"Violaciones continuas" del alto el fuego

Según señaló Hamás en un comunicado, durante la reunión con el jefe de inteligencia de Egipto el grupo reafirmó su compromiso con la primera fase del acuerdo de alto el fuego. Sin embargo, denunció que Israel es responsable de “violaciones continuas” del mismo, entre ellas incursiones, ataques aéreos y detenciones en áreas que debían permanecer estables desde la entrada en vigor de la tregua el pasado 10 de octubre.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó los últimos bombardeos señalando que el sábado un combatiente de Hamás cruzó la línea de contención, la llamada “línea amarilla”. Esta demarcación imaginaria marca el punto hasta el cual las tropas israelíes se retiraron dentro del propio enclave para permitir la aplicación del acuerdo. Hamás, por su parte, contabiliza 27 violaciones solo en esa jornada y acusa a Israel de haber actuado con “pretextos falsos”.

¿Hacia la segunda fase?

Una fuente de Hamás citada por EFE explicó que la delegación en El Cairo tiene previsto reunirse con representantes de los principales mediadores para evaluar la situación en el terreno y abordar la preparación de la segunda fase del acuerdo.

Esta contempla pasos sensibles como la desmilitarización del enclave, la creación de una fuerza de estabilización y el establecimiento de un Gobierno de tecnócratas para administrar Gaza.

Egipto, pieza clave en las negociaciones, expresó su preocupación por el deterioro de la situación y la posibilidad de que la tregua se desplome. Según una fuente de seguridad egipcia, Hamás exige garantías internacionales de que Israel se retirará completamente de Gaza antes de discutir avances hacia la siguiente etapa. El movimiento islamista también reiteró que está dispuesto a una “regularización” de sus armas, pero no a un desarme total, como lo exige Israel.

El dilema de los túneles

Uno de los asuntos más urgentes abordados en El Cairo es el destino de los combatientes de Hamás atrincherados en los túneles de Rafah, una red subterránea en zonas ahora controladas por el ejército israelí. Según Hamás, la comunicación con varios de estos grupos de militantes se perdió.

A principios de mes, Reuters informó que los mediadores intentan resolver el futuro de estos combatientes, atrapados en estructuras subterráneas que Israel busca desmantelar por completo. Egipto confirmó que este asunto fue abordado en profundidad, junto con el intercambio de prisioneros y los preparativos para la segunda fase del acuerdo.

Hamás solicitó también durante las conversaciones la creación de un “mecanismo claro y definido”, supervisado por los mediadores, para documentar y detener cualquier incumplimiento. Sin ese sistema, advierte el movimiento, la tregua seguirá siendo vulnerable a interpretaciones enfrentadas y acusaciones mutuas.

