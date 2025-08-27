La Justicia de Francia anunció el martes 26 de agosto que abrió una nueva investigación por la muerte del 'influencer' Jean Pormanove. La indagación se enfocará en qué responsabilidad tiene la plataforma australiana Kick, desde donde se transmitió en directo su crudo fallecimiento.

Jean Pormanove, un antiguo militar cuyo nombre real era Raphaël Graven y que tenía de 46 años, murió en un colchón entre el 17 y 18 de agosto durante un directo que duraba doce días y que tenía como uno de los "desafíos" impedir que se durmiera.

Graven murió cerca de Niza, en el sureste de Francia, durante una retransmisión en directo en esta plataforma, en la que se le veía siendo aparentemente maltratado por dos compañeros.

Pormanove, con 500.000 seguidores en redes, era conocido por protagonizar varias grabaciones en las que aparecía sufriendo vejaciones por parte de otros dos 'influencers', Naruto y Safine, quienes eran impulsados por una decenas de miles de internautas que donaban dinero para ver esas humillaciones.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Esta nueva investigación se abrió para determinar si Kick difundió "a sabiendas videos de atentados voluntarios contra la integridad de una persona", anunció el martes la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.

Los investigadores también tratarán de determinar si la plataforma australiana cumple con la normativa europea sobre servicios digitales (DSA).

Los responsables se enfrentan a una pena de 10 años de cárcel y una multa de 1 millón de euros (1,16 millones de dólares).

Con casi 200.000 seguidores, el canal "Jeanpormanove" llevaba meses mostrando a Graven siendo insultado, golpeado, amenazado e incluso disparado sin protección con proyectiles de paintball.

Según los promotores del canal, se trataba de contenidos guionizados.

El fiscal Damien Martinelli había afirmado la semana pasada que los forenses consideraron que la muerte "no fue de origen traumático y no estuvo relacionada con la intervención de un tercero".

Con AFP y EFE

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más