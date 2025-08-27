El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, afirmó este martes 26 de agosto que su país desplegará buques de "mayor porte" en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico. Su declaración tiene lugar en medio de la pugna con el Gobierno de Donald Trump, que en los últimos días aumentó su presión sobre Venezuela y los supuestos nexos del Gobierno de Nicolás Maduro con el narcotráfico.

"Aquí vamos a tener también un despliegue importante con drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con la Infantería de Marina por todos los ríos (…), patrullas navales en el Lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte, más arriba al norte, en nuestras aguas territoriales", señaló el titular de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, en un video publicado en Instagram.

Padrino López indicó que el refuerzo de este operativo de seguridad se da ante la activación de una zona binacional "de desarrollo y paz" entre Venezuela y Colombia.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El anuncio tiene lugar después de conocerse que a inicios de septiembre llegará al sur del Caribe una mayor cantidad de buques de guerra estadounidenses, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el Cartel de los Soles.

Según fuentes citadas por la agencia Reuters, entre los nuevos navíos que serán desplegados por Washington en la región se encuentran el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear.

El aumento del despliegue apunta a abordar las amenazas a la seguridad nacional estadounidense, procedentes de "organizaciones narcoterroristas" especialmente designadas en la región, de acuerdo con las mismas fuentes.

Esta información se conoce después de que el pasado 19 de agosto el Gobierno de Donald Trump ordenara desplegar tres buques destructores, con alrededor de 4.500 soldados a bordo, incluidos 2.200 infantes de marina, en aguas cercanas a las costas venezolanas.

¿El objetivo? Usar “todo su poder” para frenar el paso de drogas hacia el territorio estadounidense, mientras el Gobierno de Trump apunta de forma directa al cartel de los Soles, al que vincula a la Administración de Nicolás Maduro. Sin embargo, Caracas niega los presuntos nexos.

En medio de las presiones de Estados Unidos, Nicolás Maduro, juró el lunes 25 de agosto que a su país "no la toca nadie" y aseguró que fueron activadas todas "las fuerzas y el poder nacional" para defender al territorio venezolano de "las amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos".

Maduro afirmó también que el sistema de defensa venezolano ha sido "sometido a un proceso intenso de aceleración y reorganización dinámica" y "está desplegado" las "24 horas" del día "con su capacidad de combate y lucha armada".

Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, experimentan un nuevo episodio de tensión.

Estados Unidos también duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, a quien el país norteamericano acusa de "violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos".

Leer tambiénEE. UU. ordena mayor despliegue de buques al sur del Caribe, con la mirada puesta en el Cartel de los Soles

Con Reuters y EFE

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más