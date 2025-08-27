La cantante estadounidense Taylor Swift anunció este 26 de agosto su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, con quien mantiene una relación desde 2023. Poco después de conocerse la noticia, el líder republicano Donald Trump reaccionó deseándole suerte y describiéndola como "fantástica", pese a haber asegurado que la odiaba en una publicación que divulgó en septiembre de 2024.

Taylor Swift y Travis Kelce se casarán. El compromiso fue anunciado por la cantante estadounidense a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió la noticia con un emotivo mensaje y un álbum de cinco fotografías en las que figuran los dos en un jardín lleno de flores.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, reza el pie de foto de la publicación hecha por la estrella de la música que sostiene una relación con el deportista desde 2023.

La artista, nacida en Pensilvania y que tiene la misma edad que Kelce, 35 años, recibió un anillo de compromiso que fue diseñado por el deportista en conjunto por Kindred Lubeck, de la empresa de joyería Artifez Fine Jewelry, con un reluciente diamante de esquinas redondeadas.

La confirmación del compromiso de la ganadora de 14 Grammys se produce tras el anuncio del que será su próximo álbum musical, titulado 'The Life of a Showgirl', producción que se espera salga a la luz en la primera semana de octubre.

La reacción de Trump al anuncio del compromiso

Tras conocerse la noticia, las reacciones de personalidades globales no se hicieron esperar. Sin embargo, la que más ha llamado la atención de la prensa internacional ha sido la del presidente estadounidense, Donald Trump, quien no tardó en hacer alusión al anuncio.

"Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte", afirmó el líder republicano luego de que un reportero le preguntara sobre su opinión acerca del compromiso en el trascurso de un encuentro con los miembros de su gabinete.

La reacción de Trump ha generado sorpresa entre los seguidores de Taylor Swift, debido a que fue justamente el actual mandatario estadounidense quien aseguró, en septiembre de 2024, que odiaba a la cantante.

En varias oportunidades Trump se había referido a la estrella musical como alguien lejano a sus afectos, mediante publicaciones divulgadas en su red social Truth Social.

De acuerdo con lo indicado por analistas políticos estadounidenses, las expresiones de rechazo de Trump hacia la cantante comenzaron luego de que ella manifestara su abierto respaldo a la candidatura presidencial de la exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris, quien se enfrentó en las urnas con el magnate en los comicios de noviembre del año pasado.

Con Reuters y medios internacionales

