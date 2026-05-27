El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se reunió este martes 26 de mayo con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Bolsonaro, precandidato a las presidenciales de octubre, planteó que Brasil se sumará al Escudo de las Américas —un grupo del hemisferio contra el narcotráfico creado por Washington— si él llega a ganar los comicios.

El encuentro duró más de hora y media. Bolsonaro se fotografió con Trump en el Despacho Oval, aunque no precisó cuánto tiempo estuvo con el mandatario. Según relató, lo primero que el republicano le preguntó fue por el estado de su padre, Jair Bolsonaro, un aliado ideológico del presidente estadounidense que fue condenado a prisión por intentar un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

En una rueda de prensa, el senador reveló que pidió a Trump designar "cuanto antes" como organizaciones terroristas al PCC y al Comando Vermelho. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se opone a esa medida por considerar que vulneraría la soberanía nacional.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Bolsonaro, sin embargo, aclaró que eso no abre la puerta a una intervención militar estadounidense en territorio brasileño: "Esto está fuera de la mesa", dijo.

Si gana en octubre, prometió, "Brasil va a integrar el Escudo de las Américas", junto a gobiernos de derecha de la región como los de Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador, para formar "una gran alianza hemisférica contra el crimen organizado".

El senador también planteó que Brasil debe convertirse en una "alternativa" al monopolio chino sobre los minerales críticos, un tema de alto interés para Washington.

Leer también"Escudo de las Américas”: ¿una mano dura antidrogas de Trump sin contar con México ni Colombia?

Bolsonaro destacó que es la primera vez que un mandatario estadounidense recibe en la Casa Blanca a un precandidato presidencial brasileño en año electoral, lo que, según dijo, refleja el "aprecio" de Trump hacia él y hacia Brasil.

ARCHIVO – El entonces presidente Jair Bolsonaro, a la derecha, se reúne con el presidente de EE. UU., Donald Trump, durante una cena en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, EE. UU., el 7 de marzo de 2020. El hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, puede verse al fondo, a la derecha.

Aunque había repuntado en las encuestas en las últimas semanas, la visita llega en un momento difícil para su candidatura.

El senador reconoció haber pedido dinero a Daniel Vorcaro —un banquero detenido por el presunto mayor fraude financiero de la historia del país— para financiar un documental sobre su padre.

Bolsonaro sostuvo que se trató de un contrato de inversión privada sin irregularidades, aunque previamente había negado cualquier contacto con el empresario. El escándalo deterioró su posición en las encuestas frente a Lula, quien busca la reelección.

El viaje se produce semanas después de que el actual presidente brasileño se reuniera con Trump en la Casa Blanca el pasado 7 de mayo, un encuentro que ambos calificaron de positivo.

Leer tambiénEl escándalo por el filme sobre Jair Bolsonaro: ¿un golpe a la candidatura presidencial de su hijo?

Con EFE y Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más