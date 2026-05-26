Un segundo ciudadano español, de los 14 que viajaban en el crucero de lujo MV Hondius, ha dado positivo para el hantavirus, la enfermedad que obligó a una evacuación del buque bajo intensas medidas de seguridad en Tenerife.

El barco transportaba a unos 150 pasajeros y tripulantes de 23 países cuando el 2 de mayo se notificó a la Organización Mundial de la Salud un brote de enfermedades respiratorias graves.

"El positivo se ha detectado durante los controles diagnósticos periódicos realizados a los contactos en seguimiento", informaron las fuentes de Sanidad.

El primer positivo se detectó un día después de la llegada de todo el grupo de evacuados. El afectado mostró síntomas leves y ha ido recuperándose. Está desde el 11 de mayo en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (Uatan) del Hospital Gómez Ulla, donde también fue trasladado el segundo caso positivo.

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El nuevo infectado permanecerá bajo supervisión médica especializada y con las medidas de bioseguridad previstas para este tipo de casos. Además, las fuentes informaron que está "prácticamente asintomático".

Hasta el pasado viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) contabilizaba 12 casos de hantavirus, al que se suma este nuevo positivo; es decir, 13 confirmados, mientras que la cifra de fallecidos se mantiene en tres, ya que no se han registrado más muertes desde el 2 de mayo, día en el que el brote fue notificado por primera vez.

Flexibilidad de medidas en España

El pasado 22 de mayo se habían flexibilizado las condiciones de aislamiento de los 13 viajeros que hasta entonces habían dado negativo en las PCR, de forma que podían recibir visitas y salir a las zonas comunes de la planta de ingreso, aunque con estrictas medidas de seguridad.

El resto de evacuados han dado negativo. Los especialistas han señalado que el periodo de incubación de este virus oscila entre una y seis semanas.

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Además, al ser parte del grupo de vigilancia, Sanidad aclaró que “no modifica la situación de riesgo para la población general ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha”.

El resto podría finalizar su cuarentena de 28 días -luego de iniciarla el 10 de mayo- si sus resultados de pruebas PCR siguen siendo negativos. Luego, deberán completar los 42 días de aislamiento desde sus casas.

Sobre el resto de pasajeros del crucero, el viernes pasado se confirmó en los Países Bajos el duodécimo caso de enfermedad vinculado al barco, mientras las autoridades sanitarias continúan vigilando a cientos de personas que pudieron haber estado expuestas.

Los 18 pasajeros estadounidenses que estuvieron expuestos al hantavirus se encuentran en cuarentena en un hospital de Nebraska.

Mientras tanto, la mujer francesa hospitalizada en París padece una forma grave de la enfermedad que le ha provocado problemas pulmonares y cardíacos potencialmente mortales, según declaró el Dr. Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Bichat.

Con EFE, AP y medios locales.

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