Un tanque de productos químico se rompió en una planta de Nippon Dynawave Packaging, en el estado de Washington, el martes 26 de mayo, lo que provocó varias muertes y heridos graves, según las autoridades.

Mike Gorsuch, jefe del Departamento de Bomberos de Longview, señaló en una conferencia de prensa que múltiples trabajadores se encuentran desaparecidos, posiblemente estén muertos.

Los servicios de emergencia permanecieron en el lugar, en la ciudad de Longview, en el condado de Cowlitz, a unos 72 kilómetros al norte de Portland, Oregón, según informó el Departamento de Bomberos de Longview en un comunicado conjunto por escrito con Nippon y el Departamento del alguacil del condado de Cowlitz.

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El comunicado indicaba que las autoridades "pueden confirmar muertes relacionadas con el incidente", así como "múltiples heridos graves", pero no proporcionó cifras.

Al menos 10 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas un bombero que resultó herido al responder a la emergencia.

Algunos de los trabajadores presentaron quemaduras por contacto con químicos y se encuentran en situación crítica, explicó Gorsuch.

Se descartó una amenaza inmediata para los residentes cercanos a la planta, pero se ha pedido que se mantengan alejados del lugar del accidente.

"El incidente está bajo control, pero se encuentra en la fase de recuperación", indicó Gorsuch, durante la conferencia de prensa.

El tanque contenía un químico en la fabricación de papel conocido como licor blanco, un líquido fuertemente alcalino compuesto principalmente por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio.

Este químico, que se considera extremadamente peligroso y es altamente corrosivo, se utiliza para transformar la madera en pulpa para la fabricación de papel.

El accidente se produce cuando las autoridades en California lidian con la fisura de un tanque de químicos para la fabricación de plástico, que obligó a evacuar a casi 50.000 personas, aunque ya la mayoría ha regresado a sus residencias.

Noticia en desarrollo…

Con EFE y Reuters

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