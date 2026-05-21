El emisario estadounidense para Groenlandia, la vasta isla ártica codiciada por el presidente Donald Trump, declaró el miércoles 20 de mayo a AFP que Estados Unidos debía reforzar su presencia en este territorio autónomo danés.

“Creo que es momento de que Estados Unidos vuelva a dejar su huella en Groenlandia. Creo que ustedes ven al presidente hablar de reforzar las operaciones de seguridad nacional y de reasignar personal en algunas bases en Groenlandia”, dijo Jeff Landry.

“Groenlandia necesita a Estados Unidos”, añadió el emisario al término de su primera visita a Groenlandia, iniciada el domingo, desde su nombramiento en diciembre de 2025.

Jeff Landry, quien también es gobernador republicano del estado sureño estadounidense de Luisiana, no había sido invitado oficialmente y su presencia provocó controversia en el lugar.

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El ejército estadounidense cuenta actualmente con una sola base en Groenlandia, la de Pituffik, en el norte, frente a las 17 instalaciones militares que tenía en el punto más alto de la Guerra Fría.

La bandera de Groenlandia, en Nuuk, el 24 de marzo de 2026.

Los groenlandeses, "obligados a encontrar una solución"

Donald Trump ha sostenido en varias ocasiones que Estados Unidos debe controlar Groenlandia por razones de seguridad nacional, afirmando que, de lo contrario, este territorio corría el riesgo de caer en manos de China o Rusia.

Groenlandia se encuentra en la ruta más corta entre Rusia y Estados Unidos para los misiles. También alberga yacimientos inexplotados de tierras raras y podría desempeñar un papel esencial a medida que se derrite el hielo polar y aparecen nuevas rutas marítimas. Según recientes artículos de prensa, Washington quiere abrir tres nuevas bases en el sur de esta isla.

Un pacto de defensa de 1951, actualizado en 2004, ya permite a Estados Unidos desplegar más tropas y reforzar sus instalaciones militares en Groenlandia, siempre que informe previamente a Dinamarca y a Groenlandia.

Donald Trump volvió en enero sobre sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, y se creó un grupo de trabajo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia para responder a sus preocupaciones.

Aunque el deseo del "amo" de “asegurar el control de Groenlandia (…) es totalmente irrespetuoso, (…) estamos obligados a encontrar una solución”, dijo el martes ante periodistas el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, al margen de un foro económico sobre Groenlandia.

"Ninguna señal" de cambio en la posición de Estados Unidos

Nielsen se reunió el lunes con el emisario estadounidense, quien también se entrevistó con el ministro de Exteriores de Groenlandia, Mute Egede.

Jens-Frederik Nielsen declaró que las conversaciones habían sido "constructivas", pero subrayó que no había "ninguna señal (…) de que algo hubiera cambiado" en la posición de Estados Unidos.

Las autoridades groenlandesas y danesas han repetido en varias ocasiones que solo Groenlandia puede decidir su futuro. En una entrevista publicada el miércoles por el diario groenlandés Sermitsiaq, Jeff Landry intentó reavivar las esperanzas de independencia del territorio.

Aunque los sondeos muestran que la mayoría de los groenlandeses son favorables a una futura independencia de Dinamarca, su gobierno no tiene ningún proyecto inmediato en ese sentido, ya que siguen pendientes muchas cuestiones, especialmente relacionadas con la economía de la isla, que depende en gran medida de Dinamarca.

"Creo que existen oportunidades increíbles que podrían permitir a los groenlandeses pasar de la dependencia a la independencia", insistió Jeff Landry en la entrevista que concedió.

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