El canciller alemán, Friedrich Merz, propuso convertir a Ucrania en "miembro asociado" de la Unión Europea sin derecho a voto mientras Kiev atraviesa el largo proceso para incorporarse plenamente al bloque, según una carta vista por AFP el jueves.

El plan, planteado por primera vez por Merz a sus homólogos europeos en abril, permitiría al líder de Ucrania asistir a las cumbres del bloque, pero sin poder emitir voto.

Kiev tendría un representante en la mesa principal del Ejecutivo de la UE, la Comisión Europea, y miembros sin derecho a voto en el Parlamento Europeo.

Según la propuesta, expuesta por Merz en una carta dirigida a los jefes de la UE, Ursula von der Leyen y António Costa, la cláusula de asistencia mutua del bloque se aplicaría a Ucrania, que además podría beneficiarse de partes del presupuesto de la UE.

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“Es evidente que no podremos completar el proceso de adhesión en poco tiempo, dados los innumerables obstáculos y las complejidades políticas de los procesos de ratificación”, escribió Merz.

“Lo que imagino es una solución política que acerque de inmediato a Ucrania de manera sustancial a la Unión Europea y a sus instituciones centrales”.

Ucrania busca acelerar su candidatura para ingresar en la Unión Europea, integrada por 27 países, mientras combate en el campo de batalla la invasión rusa.

El avance de Kiev había sido bloqueado por el ex primer ministro nacionalista húngaro Viktor Orban, pero su salida del poder a manos de su rival Peter Magyar ha aumentado las esperanzas de que Kiev pueda ahora avanzar.

El plan de Merz podría enfrentar escepticismo tanto entre los socios europeos de Alemania como en Ucrania.

Kiev está desesperada por mantener el impulso hacia su incorporación al bloque y teme que cualquier solución provisional sugerida la deje atrapada en una situación intermedia.

El líder alemán insistió en que todavía quiere que Ucrania se convierta finalmente en “miembro pleno” e instó a abrir de inmediato “todos los grupos de negociación”.

“No sería una membresía light”, escribió.

Ucrania considera que la adhesión a la UE es vital para su futura recuperación y seguridad, ya que Estados Unidos prácticamente le ha cerrado la puerta a su ingreso en la OTAN.

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