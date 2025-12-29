La Liga Árabe celebró el domingo una reunión de emergencia en su sede, presidida por los Emiratos Árabes Unidos, tras una solicitud de Somalia, para abordar el reconocimiento de Somalilandia como “estado independiente” por parte de Israel. La sesión reunió a representantes permanentes de los 22 estados miembros y contó con la participación de la delegación palestina, que reiteró su apoyo a la soberanía y unidad de Somalia.

La declaración final de la Liga consideró el acto israelí como un desafío directo al orden regional, a la seguridad nacional árabe y a los principios fundamentales del derecho internacional, instando a la adopción de medidas legales, políticas y diplomáticas coordinadas.

“Acto ilegal”

El representante permanente de Palestina ante la Liga Árabe, Muhannad Al-Aklouk, calificó el reconocimiento de Israel como un acto ilegal que socava la unidad y estabilidad de Somalia. Según Al-Aklouk, la medida forma parte de una conducta más amplia de Israel que busca fomentar el separatismo y debilitar la paz regional.

La delegación palestina instó a la comunidad internacional, incluida la ONU y la Unión Africana, a implementar medidas como boicots económicos y mecanismos de rendición de cuentas contra Israel, reafirmando al mismo tiempo el rechazo absoluto a cualquier plan que implique desplazamientos forzosos de palestinos.

"Nulo y sin efecto”

El embajador Ali Abdi Aware, representante permanente de Somalia ante la Liga Árabe, describió el reconocimiento israelí de Somalilandia como un acto agresivo y provocador, subrayando que constituye una violación grave del derecho internacional y de las resoluciones de la ONU.

Aware recalcó que Somalilandia sigue siendo parte integral de Somalia y que la unidad del país no está sujeta a negociación. El diplomático advirtió que la medida podría desestabilizar el Golfo de Adén y el Mar Rojo, incentivando movimientos separatistas y avanzando en esquemas de desplazamiento forzoso de palestinos.

Acuerdos de Abraham

Israel anunció el reconocimiento de Somalilandia el 26 de diciembre, enmarcando la medida en los Acuerdos de Abraham, pactos de normalización diplomática firmados en 2020 con EAU, Bahréin, Sudán y Marruecos. Somalilandia, que declaró su independencia de Somalia en 1991, nunca fue reconocida internacionalmente, aunque posee constitución, moneda y gobierno propios.

La decisión israelí provocó condenas inmediatas de Somalia, la Unión Africana, Turquía, Egipto y varios estados árabes, que consideran el reconocimiento un precedente peligroso que amenaza la estabilidad del Cuerno de África. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una sesión urgente para debatir la situación.

Con EFE

