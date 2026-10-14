¿Cómo funciona el sistema político español?

España es una monarquía parlamentaria. Esto significa que tiene un jefe del Estado, el rey Felipe VI, y un jefe del Gobierno, el presidente del Gobierno. Sus funciones son diferentes: el rey representa al Estado y desempeña las funciones que le atribuye la Constitución, mientras que el presidente dirige el Ejecutivo y la política del Gobierno.

En las elecciones generales, los ciudadanos eligen a los integrantes de las Cortes Generales, formadas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas representan a la ciudadanía y participan en la elaboración de las leyes, aunque sus funciones y sus sistemas de elección no son idénticos.

Plenario del Congreso de España. Imagen de archivo.

El Congreso tiene 350 diputados y desempeña un papel decisivo en la formación del Gobierno. Tras las elecciones, el rey propone un candidato a la Presidencia del Gobierno, que debe someterse a una votación de investidura en el Congreso. Si obtiene la confianza de la Cámara, es nombrado presidente y forma su gabinete, integrado por vicepresidentes, ministros y otros miembros del Ejecutivo.

Por eso, el cargo correcto es presidente del Gobierno español, no “presidente de España”. Los ciudadanos votan a sus representantes, pero no eligen directamente al jefe del Ejecutivo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Leer tambiénEspaña: los debates que marcaron la campaña electoral y que pueden ser cruciales el 23J

¿Cómo se vota en las elecciones generales?

Los ciudadanos reciben dos papeletas diferentes: una para el Congreso y otra para el Senado. Aunque ambas se utilizan en las mismas elecciones, cada una funciona de manera distinta.

Para elegir a los diputados del Congreso, el votante selecciona una lista de candidatos presentada por un partido, una coalición u otra candidatura electoral. Las listas son cerradas y bloqueadas: el elector elige la candidatura completa y no puede cambiar el orden de los nombres ni escoger candidatos de distintas listas.

En el Senado, en cambio, los electores pueden marcar directamente los nombres de los candidatos que prefieren, dentro del número máximo permitido en su circunscripción. No están obligados a elegir candidatos de un mismo partido.

Archivo: España se prepara para las elecciones anticipadas del próximo domingo 23 de julio. Foto de archivo.

Los 350 diputados del Congreso se distribuyen entre 52 circunscripciones electorales: las 50 provincias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Cada provincia tiene asignado un número de escaños que depende de las reglas legales y de su población. Ceuta y Melilla eligen un diputado cada una.

Esta distribución territorial es importante porque los votos se cuentan por separado en cada circunscripción. Por tanto, el porcentaje de votos que obtiene un partido en todo el país no determina directamente cuántos diputados consigue.

Los procedimientos de votación y la distribución de los representantes están regulados por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) , aprobada en 1985 y modificada en distintas ocasiones.

¿Qué es el método D’Hondt y cómo se reparten los escaños?

El método D’Hondt es una fórmula matemática que sirve para convertir los votos en escaños de forma proporcional. Recibe su nombre del jurista belga Victor D’Hondt, que desarrolló este sistema en el siglo XIX.

Su funcionamiento puede explicarse en cuatro pasos:

Se cuentan los votos. Se suman los votos obtenidos por cada candidatura en cada circunscripción. Se aplica el umbral electoral. En las elecciones al Congreso, quedan fuera del reparto las candidaturas que no alcanzan el 3 % de los votos válidos emitidos en esa circunscripción. Esta regla no se aplica de la misma manera a Ceuta y Melilla, donde se elige un solo diputado. Se dividen los votos. Los votos de cada candidatura se dividen entre 1, 2, 3, 4 y los números sucesivos que sean necesarios. Se asignan los escaños. Se ordenan todos los resultados de mayor a menor y se conceden los escaños a los cocientes más altos hasta completar los puestos disponibles.

Un ejemplo sencillo ayuda a entenderlo. Por ejemplo, una provincia que reparte tres escaños entre varias candidaturas. Si un partido obtiene 100.000 votos, sus primeros cocientes serán 100.000, 50.000 y aproximadamente 33.333. Si otro consigue 70.000 votos, sus cocientes serán 70.000, 35.000 y aproximadamente 23.333.

Archivo: una mujer deposita su voto durante las elecciones generales en Madrid, España, el 10 de noviembre de 2019.

Los tres escaños se asignan a los tres cocientes más altos de todas las candidaturas que participan en el reparto. En este ejemplo, el primer partido obtendría dos escaños y el segundo, uno, siempre que no haya otras candidaturas cuyos cocientes alteren ese resultado.

La fórmula no consiste, por tanto, en entregar automáticamente los escaños a los tres partidos más votados. Lo decisivo es comparar los cocientes que obtiene cada candidatura. Así lo recoge el artículo 163 de la LOREG .

Leer tambiénEspaña: la ultraderecha se fortalece en Extremadura y crecen los temores previo a elecciones nacionales

¿Por qué se critica el sistema electoral español?

Aunque el método D’Hondt se considera proporcional, eso no significa que los partidos reciban exactamente el mismo porcentaje de escaños que de votos. El resultado depende también del tamaño de las circunscripciones y del número de representantes que se eligen en cada una.

Las provincias que reparten pocos escaños ofrecen menos oportunidades a las candidaturas pequeñas. En cambio, en las circunscripciones más pobladas, donde se eligen más diputados, puede resultar más fácil que varias candidaturas obtengan representación.

Además, cada provincia tiene garantizada una representación mínima, independientemente de que su población sea muy inferior a la de otras. Esto provoca que la relación entre habitantes, votos y escaños no sea idéntica en todo el territorio.

Archivo: España elige el 29 de noviembre de 2026 la nueva composición del Congreso y el Senado.

Por estas razones, los partidos con un apoyo amplio y concentrado en determinadas provincias pueden conseguir representación con más facilidad que otras formaciones cuyos votos están dispersos entre muchas circunscripciones. No obstante, el efecto concreto depende de los resultados y no puede atribuirse exclusivamente a la fórmula D’Hondt.

Las críticas suelen centrarse en que el sistema puede reducir la representación parlamentaria de los partidos pequeños, especialmente cuando compiten en provincias con pocos escaños. Sus defensores, por su parte, destacan que la fórmula puede facilitar la formación de mayorías parlamentarias y evitar una fragmentación excesiva.

¿Tiene que gobernar el partido que obtiene más votos?

No necesariamente. En España, el Gobierno debe contar con la confianza del Congreso, por lo que la formación que queda en primera posición en votos o escaños no tiene garantizado gobernar.

Para ser investido en primera votación, un candidato necesita la mayoría absoluta del Congreso: al menos 176 votos favorables de los 350 diputados. Si no lo consigue, se celebra una segunda votación, en la que basta con obtener más votos a favor que en contra, es decir, mayoría simple.

Esto permite que varios partidos alcancen acuerdos para apoyar a un candidato común, aunque ninguno tenga por sí solo la mayoría absoluta. También puede ocurrir que una candidatura sea la más votada, pero no consiga suficientes apoyos parlamentarios para formar Gobierno.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abandona el podio tras intervenir en una sesión sobre el cruce masivo de migrantes hacia el enclave de Ceuta a finales de julio, en el Parlamento de Madrid, España, el 3 de septiembre de 2026.

Las elecciones del 29 de noviembre permitirán conocer la nueva composición del Congreso y del Senado. Pero el resultado no se medirá únicamente por quién obtenga más votos: también será determinante el número de escaños que consiga cada candidatura y la capacidad de los grupos parlamentarios para reunir los apoyos necesarios para investir al próximo presidente del Gobierno.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más