El papa León XIV ingresó al hospital Gemelli de Roma el martes 13 de octubre para someterse a una cirugía de extirpación de un nódulo pulmonar, según anunció el Vaticano. La operación servirá para determinar si la lesión es maligna y si se necesita otro tratamiento.

Pasadas las 13:00, el líder de la Iglesia católica, de 71 años, saludó a decenas de fieles y al personal sanitario que lo esperaba para darle la bienvenida a las puertas del hospital. Lo hizo andando tranquilamente, sin asistencia, acompañado de sus dos secretarios —el peruano Edgard Rimaycuna y el italiano Marco Billeri— y su médico personal, Luigi Carbone, quien también atendió al papa Francisco.

El Vaticano informó en una nota de prensa que la cirugía se realizaría en la tarde del martes por un equipo dirigido por el Dr. Stefano Margaritora, catedrático titular y director del servicio de cirugía torácica del hospital Gemelli desde hace diez años.





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La Sala de Prensa del Vaticano aseguró que "facilitará más información a lo largo de la tarde de hoy".

El obispo vicario de Roma, Baldassare Reina, convocó a las 18:00 (hora local) del martes el rezo de un rosario por el papa desde la Capilla de San Juan Pablo II del hospital Gemelli, que podrán seguir en vivo los fieles de todo el mundo a través de la retransmisión del Vaticano en YouTube.

La figura del papa no tiene un sustituto, por lo que el Vaticano pospone cualquier decisión que requiera su aprobación durante su convalecencia, aunque el pontífice puede seguir tomando decisiones y firmando documentos mientras se recupera en el hospital.

Pronósticos favorables

Los oncólogos afirman que el pronóstico del papa León XIV es "excelente", incluso si el nódulo resulta ser maligno, ya que habrá sido extirpado en una fase temprana. Menos del 5% de los nódulos pulmonares son cancerígenos, según la Sociedad Torácica Estadounidense, aunque el riesgo depende del tamaño, la edad del paciente, sus antecedentes y el consumo de tabaco.

El nódulo en el pulmón del papa fue descubierto durante exámenes rutinarios. El pontífice no manifestó ningún síntoma previo, según detalló el Vaticano.

Se trata del primer problema de salud importante anunciado por León XIV en sus 17 meses de pontificado. Durante la oración dominical del Ángelus del 11 de octubre anunció que se lo extirparía. "Nadie se lo esperaba", detalló el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, quien este martes se declaró "impresionado" por la "serenidad" del pontífice.

Nódulo pulmonar

El Dr. Federico Venuto, jefe de cirugía torácica del hospital Policlínico Umberto I de Roma, explicó a la agencia Reuters que los procedimientos para extirpar nódulos pulmonares suelen ser mínimamente invasivos y, en ocasiones, pueden implicar el uso de un tubo delgado con una cámara llamado toracoscopio. "La tasa de complicaciones es extremadamente baja", declaró el especialista.

En la misma línea, el Dr. Lorenzo Spaggiari, director de cirugía torácica del Instituto Europeo de Oncología (EIO) en Milán, aseguró a la agencia AP que el riesgo de la intervención mediante biopsia es "prácticamente cero", mientras que el riesgo quirúrgico es muy pequeño, con una tasa de mortalidad del 0,6% al 0,8% para pacientes que gozan de buena salud y tienen una buena función cardíaca y pulmonar.

Al menos una semana de convalecencia

La cirugía, que normalmente se realiza con anestesia general, requerirá una estancia hospitalaria de una semana, informó la Santa Sede, que canceló el lunes todas las audiencias de León XIII hasta el 20 de octubre, incluida una gran misa el miércoles para la clausura de una asamblea mundial sobre la familia, en la que será reemplazado por el cardenal Luis Antonio Tagle.

El pontífice se alojará en la última planta del Gemelli, equipada con una pequeña capilla, una cocina y una sala de reuniones para el personal médico, aunque en esta ocasión no se alojará en el apartamento reservado a los papas, ya que se encuentra en obras. Allí fue hospitalizado el papa Francisco unas semanas antes de su muerte.

Francisco y Juan Pablo II han sido los únicos pontífices que han sido tratados en el Gemelli, ya que Benedicto XVI nunca fue hospitalizado.

Dos días antes de anunciar su próxima cirugía, León XIV confirmó un nombramiento importante en el Vaticano al aprobar a Tagle como nuevo decano del Colegio Cardenalicio. A partir de ahora, el cardenal, de 69 años, será el encargado de la transición papal, lo que implica presidir el funeral del papa en funciones y dirigir las reuniones a puerta cerrada de los cardenales antes del cónclave.

El papa León XIV reza el Ángelus en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 11 de octubre de 2026.

El papa se sentía bien en la antesala de la cirugía y explicó que decidió someterse a la operación de inmediato para no alterar su itinerario de viaje por Suramérica, según el cardenal de Tokio, Kikuchi Tsutomu, quien vio el lunes al sumo pontífice.

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El líder del Vaticano tiene previsto viajar a 10 ciudades de Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 16 de noviembre, aunque no está claro si la cirugía y la recuperación afectarán el extenso itinerario, que incluye una docena de vuelos, dos viajes en helicóptero y cambios de altitud significativos en Perú.

Con Reuters, EFE y medios locales

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