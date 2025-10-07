Uno de los principales emisarios de Donald Trump para las negociaciones de paz entre Israel y Hamás no es otro que su yerno Jared Kushner. Encargado del dossier de Oriente Medio durante el primer mandato de su suegro, Kushner había mantenido un perfil discreto desde el regreso del multimillonario republicano a la Casa Blanca. ¿Por qué vuelve al primer plano?

Jared Kushner se unió al equipo de negociadores estadounidenses que llegaron a Egipto para llevar a cabo las conversaciones de paz entre Israel y Hamás, que comenzaron el lunes 6 de octubre. El marido de Ivanka Trump, la hija del presidente estadounidense, compartirá así los primeros puestos mediáticos de estas conversaciones para ultimar los detalles del plan de paz con Steve Witkoff, el enviado especial de Donald Trump para Oriente Medio.

La reaparición de Jared Kushner, totalmente ausente de la escena política norteamericana desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, es toda una sorpresa. El yerno del multimillonario republicano había afirmado en una entrevista concedida al sitio web 'Axios' en febrero de 2024 que tenía la intención de centrarse al 100% en sus negocios y retirarse de la política.

De la política a las finanzas

Un año y medio después, ¿habrá Jared Kushner dejado de lado sus promesas para (re)convertirse en el caballero blanco de la paz en Oriente Medio? El empresario ya había intentado resolver, sin éxito, la crisis entre Israel y Palestina durante el primer mandato de Trump, entre 2016 y 2020.

En aquella época era políticamente omnipresente y se encargaba oficialmente de todos los asuntos posibles e imaginables, desde la crisis de los opiáceos en Estados Unidos hasta la paz en Oriente Medio, pasando por el hacinamiento en las cárceles.

Pero fue en Oriente Medio donde este yerno polifacético se distinguió más. De confesión judía y cercano al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Jared Kushner llevó a cabo en nombre de su suegro las negociaciones que culminaron en los Acuerdos de Abraham para la normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos en 2020.

¿Y luego nada más? Oficialmente, Jared Kushner y su esposa se han alejado de la política y, físicamente, de Washington desde el comienzo del mandato de Joe Biden. La pareja se instaló en Miami (Florida), donde Kushner cambió su faceta de promotor inmobiliario por la de gestor de fondos de inversión.

Sin ninguna experiencia en el ámbito financiero, abrió en enero de 2021 el fondo Affinity Partners, con el objetivo de "tender puentes económicos entre Israel y los países árabes".

Solo unos meses después de su lanzamiento, Affinity Partners pasó a la historia de las finanzas al convertirse en el beneficiario de la mayor inversión de un fondo soberano en una sola entidad. El Fondo Público de Inversión de Arabia Saudí apostó 2.000 millones de dólares por el nuevo vehículo financiero de Jared Kushner.

Mohamed bin Salman, príncipe heredero y líder de facto de Arabia Saudí, tuvo que intervenir personalmente para cerrar el acuerdo. En una carta abierta, Ron Wyden, presidente del Comité de Finanzas del Senado, recordó las dudas expresadas por el fondo soberano saudí sobre la conveniencia de esta inversión debido a la "inexperiencia" de Jared Kushner en materia financiera y consideró que los honorarios exigidos por Affinity Partners para gestionar el dinero saudí "eran excesivos".

De entre bastidores a la escena diplomática

Desde entonces, el yerno de Donald Trump ha seguido cultivando sus relaciones en Medio Oriente, recibiendo fondos de inversores de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

A finales de septiembre, Jared Kushner y Affinity Partners, junto con el fondo soberano saudí y el fondo de Silicon Valley Silver Lake, compraron el gigante de los videojuegos Electronic Arts.

El yerno de Donald Trump parecía haber dado definitivamente la espalda a la política. Pero las apariencias engañaban: en el conflicto en Gaza, "llevaba trabajando entre bastidores desde el principio", subraya Scott Lucas, especialista en relaciones internacionales y política exterior estadounidense de la Universidad de Birmingham.

En primer lugar, a través de Steve Witkoff. Ambos hombres provienen del mismo mundo, el inmobiliario, y se conocen bien. "Son amigos y Jared Kushner ha asesorado regularmente a Steve Witkoff en sus negociaciones con los líderes de los países árabes", afirma la CNN.

"También parece haber desempeñado un papel importante en la elaboración del plan de desarrollo para Gaza que se filtró a la prensa", añade René Lindstaedt, especialista en Estados Unidos de la Universidad de Birmingham. Este controvertido proyecto de "Riviera de lujo" para Gaza habría sido presentado a Donald Trump por su yerno.

"Jared Kushner se convenció de asumir un papel más visible en las negociaciones de paz tras el intento israelí de asesinar a los negociadores de Hamás en Qatar", asegura Scott Lucas. El yerno del presidente tenía demasiado que perder económicamente si Qatar y los demás países del Golfo empezaban a dudar de la protección de Estados Unidos. "Fue entonces cuando Jared Kushner y otros presionaron a Donald Trump para que obligara a Benjamin Netanyahu a encontrar una salida a esta guerra", analiza Scott Lucas.

"Actitud egoísta" de Jared Kushner

Por lo tanto, se trata de "una actitud egoísta por parte de Jared Kushner", opina René Lindstaedt. Por un lado, quiere preservar sus intereses económicos; por otro, "quiere estar presente para un posible acuerdo de paz que pueda presentar como el último capítulo de su actuación en la región desde el comienzo del primer mandato de Donald Trump", señala Lindstaedt.

Además, el hecho de situar a Jared Kushner en el centro de las negociaciones "es un ejemplo de la diplomacia transaccional de Donald Trump", opina Scott Lucas. Los negociadores estadounidenses podrían tender a inclinarse por el bando cuyas propuestas beneficien más al clan Trump representado por Jared Kushner… y los palestinos no tienen mucho que ofrecer, subrayan los expertos consultados por France 24.

Por lo tanto, los palestinos podrían convertirse en los grandes perdedores de la irrupción de Jared Kushner en la escena diplomática, temen los expertos consultados por France 24. El empresario es, en efecto, un maestro en el arte de transmitir los mensajes de su suegro a los países del Golfo y se ha mantenido cercano a Benjamin Netanyahu, que es amigo personal de su padre.

Queda una esperanza para los palestinos: si Jared Kushner y otros allegados a Donald Trump "pretenden ganar dinero con proyectos inmobiliarios en Gaza, es necesario que este territorio sea estable, lo que implica la participación de los palestinos en su gobernanza", concluye Scott Lucas.

