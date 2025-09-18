El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se dispone a votar este jueves una nueva resolución que exige un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza, junto con un acceso humanitario sin restricciones, un esfuerzo encabezado por los miembros no permanentes del consejo pese a la amenaza de otro veto de Estados Unidos.

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto votar el jueves el más reciente llamado a un alto el fuego y a un mayor acceso humanitario a Gaza, un movimiento respaldado por una mayoría que busca actuar pese a los repetidos vetos de Estados Unidos.

A finales de agosto, los 10 miembros no permanentes iniciaron discusiones sobre el actual proyecto de resolución, en respuesta a la declaración oficial de hambruna en la Gobernación de Gaza (que comprende el centro-norte del enclave), por parte de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), respaldada por la ONU.

El informe, entregado el 22 de agosto, fue rechazado por las autoridades israelíes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Un borrador anterior exigía principalmente levantar las barreras a la ayuda en el territorio palestino devastado por la ofensiva de Israel desde hace casi dos años, pero fuentes diplomáticas dijeron a la AFP que Francia, el Reino Unido y Rusia eran escépticos sobre el valor de una resolución puramente humanitaria por parte de un organismo encargado de mantener la paz mundial, que Estados Unidos igualmente podría haber bloqueado.

El documento que se someterá a votación el jueves, revisado por la AFP, pide abrir el acceso a la ayuda, pero también "exige un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza respetado por todas las partes", así como la liberación inmediata e incondicional de los rehenes.

Estados Unidos ha rechazado ese enfoque en múltiples ocasiones, la más reciente en junio, cuando utilizó su veto para respaldar a su aliado Israel.

Este nuevo intento es una negativa a ceder ante la amenaza de un veto estadounidense, dijo a la AFP un diplomático europeo.

“No intentar nada sería demasiado fácil para los estadounidenses, que no tendrían que justificarse ni enfrentarse a los 14 miembros del Consejo y a la opinión pública mundial”, comentó un diplomático europeo, negándose a no hacer nada solo por miedo al veto estadounidense. “No ayuda mucho a los palestinos sobre el terreno, pero al menos seguimos demostrando que lo intentamos”, prosiguió este diplomático, que pidió el anonimato.

El veto anterior provocó una inusual muestra de ira por parte de los otros 14 miembros del consejo, que cada vez expresan más su frustración ante la aparente incapacidad de presionar a Israel para que detenga el sufrimiento de los habitantes de Gaza.

Por primera vez, el martes, 16 de septiembre, una comisión investigadora internacional que pertenece a la ONU –aunque no habla en nombre del organismo– dio su análisis independiente, acusando a Israel de cometer "genocidio" en Gaza desde octubre de 2023 con la intención de "destruir" al pueblo palestino.

Leer tambiénIsrael comete "genocidio" en Gaza, dicen investigadores de la ONU

Ahora, Israel se enfrenta a una presión internacional creciente para poner fin a esta guerra que devasta Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista Hamás, el 7 de octubre de 2023, en suelo israelí.

El tema estará en el centro de la cumbre anual de la ONU la próxima semana en Nueva York.

Con AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más