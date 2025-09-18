El ministro sirio de Asuntos Exteriores llegó a Washington el jueves, en la primera visita oficial de este nivel en más de 25 años. Hace parte del acercamiento entre Estados Unidos con Damasco, que promete levantar sanciones y lograr una mediación entre los nuevos dirigentes sirios e Israel.

Es la primera visita a Washington del jefe de la diplomacia siria, Assaad al-Chaibani. Además, es la primera visita en más de 25 años de un ministro de Asuntos Exteriores sirio a Estados Unidos.

Este jueves,18 de septiembre, buscará abordar el levantamiento de las sanciones contra su país, declaró a la AFP una fuente del ministerio de Asuntos Exteriores en Damasco.

"El ministro viaja a Washington para discutir el levantamiento de las sanciones aún vigentes contra Siria", precisó esta fuente.

Varios diplomáticos estadounidenses de alto rango, especializados en Siria, fueron relevados recientemente de sus funciones en el marco del giro estratégico de Washington, cuya idea es integrar a sus aliados kurdos sirios de larga data en la administración central del presidente Ahmed al-Sharaa.

La mediación entre Israel y Siria es otra de las promesas de Estados Unidos.

De cara a su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana, Ahmed al-Sharaa señaló que las conversaciones para alcanzar un pacto de seguridad con Israel podrían concluir “en los próximos días”.

Con Reuters y AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más