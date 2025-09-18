Tras un día de ostentación real, la segunda visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump al Reino Unido cambia de rumbo este jueves que se reúne con el primer ministro Keir Starmer para mantener conversaciones de amplio alcance sobre temas como el comercio, Ucrania y Gaza. Toda la visita de Trump se lleva a cabo a puerta cerrada, ya que las encuestas indican que sigue siendo impopular entre el público británico.

Después de la recepción con toda la pompa real, en el segundo día de la visita de Estado, Donald Trump fue recibido por el primer ministro Keir Starmer para abordar una agenda de conversaciones de amplio alcance.

Starmer conversa con Trump en su residencia de campo, Chequers, para anunciar importantes acuerdos comerciales entre empresas estadounidenses y británicas.

El primer ministro británico mostrará que el Reino Unido se consolida como destino de la inversión estadounidense con un paquete de inversiones por valor de 150.000 millones de libras (205.000 millones de dólares) en acuerdos relacionados con tecnología, energía y ciencias de la vida.

Se destaca un nuevo pacto tecnológico con empresas como Microsoft, Nvidia, Google y OpenAI, que se comprometieron a invertir 31.000 millones de libras (42.000 millones de dólares) en los próximos años en inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear civil.

El tono cálido de Starmer hacia Trump —en marcado contraste con sus palabras cuando estaba en la oposición— le ha valido cierta indulgencia en la guerra comercial del presidente, con ambos países firmando un “acuerdo de prosperidad económica” en la Casa Blanca en mayo.

Reino Unido se ha posicionado como un puente entre el impredecible líder estadounidense y los aliados europeos, especialmente en torno a la guerra en Ucrania, con el objetivo de asegurar más compromisos de Trump a favor de Kiev.

Las conversaciones podrían tornarse incómodas en varios frentes, ya que Starmer enfrenta problemas políticos en casa tras destituir a su embajador en Washington, Peter Mandelson, debido a un escándalo relacionado con los vínculos del diplomático con el difunto delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Epstein también ha perseguido a Trump en las últimas semanas, con nuevas revelaciones sobre la relación de ambos en la década de 1990.

Ambos líderes ofrecerán una rueda de prensa y allí los periodistas podrían interpelarlos sobre este escándalo.

La policía arrestó a cuatro personas tras proyectar imágenes de Trump y Epstein en el Castillo de Windsor el martes por la noche.

Pero todo fueron sonrisas para el líder estadounidense el miércoles, cuando recibió todo el lujo y la ceremonia del Estado británico.

El rey Carlos III dio la bienvenida a Trump en el Castillo de Windsor con un espectáculo real que incluyó salvas de cañón, caballos y gaitas.

Trump y Carlos concluyeron el miércoles con un banquete de Estado de etiqueta rigurosa, al que asistieron 160 invitados, entre ellos altos miembros de la realeza, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, el magnate de los medios Rupert Murdoch, el CEO de Apple Tim Cook y el golfista Nick Faldo.

En el menú: panna cotta de berro con galleta de parmesano y ensalada de huevo de codorniz, pollo envuelto en calabacín y bomba de helado de vainilla con sorbete de frambuesa.

Antes de la cena, Trump dijo a los invitados que la visita de Estado era “verdaderamente uno de los más altos honores de mi vida”, describiendo a Reino Unido y Estados Unidos como “dos notas en un mismo acorde… cada una hermosa por sí sola, pero realmente destinadas a sonar juntas”.

En su discurso, el rey elogió el “compromiso personal de Trump de encontrar soluciones a algunos de los conflictos más intratables del mundo”, al tiempo que subrayó las obligaciones medioambientales que los líderes actuales tienen hacia “nuestros hijos, nietos y quienes vengan después de ellos”.

El republicano de 79 años está siendo mantenido lejos del público británico, entre quienes las encuestas indican que sigue siendo impopular, con todo el viaje desarrollándose a puerta cerrada.

Se estima que 5.000 personas marcharon el miércoles por el centro de Londres, ondeando banderas palestinas y mostrando pancartas con lemas como “Migrantes bienvenidos, Trump no es bienvenido”.

“Tengo miedo de la forma en que el mundo está siendo tomado por hombres realmente desagradables”, dijo a la AFP Jo Williamson, una funeraria de 58 años de Kent, en el sureste de Inglaterra.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

