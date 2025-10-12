Una explosión ocurrida el viernes en la planta rural Tennessee Accurate Energetic Systems, que suministra e investiga explosivos para el ejército, no dejó supervivientes, según informaron las autoridades, que añadieron que se presume que las 18 personas que se encontraban dentro del edificio han fallecido. Las autoridades estatales trajeron a un equipo de "ADN rápido" para ayudar a identificar los restos y dijeron que podrían pasar días, semanas o incluso meses antes de que se descarte la posibilidad de un acto delictivo.

La explosión en la zona rural de Tennessee que arrasó una planta de explosivos y se sintió a kilómetros de distancia no dejó sobrevivientes, informaron las autoridades el sábado.

El número total de muertos no estaba claro, al igual que la causa de la explosión del viernes. Durante el fin de semana se hizo evidente la devastación, y las autoridades afirmaron que no habían encontrado supervivientes.

"Hay una gran cantidad de emociones", dijo el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, durante una rueda de prensa, haciendo una pausa para aclararse la garganta antes de pedir oraciones por las familias de las víctimas con voz temblorosa.

"No hemos encontrado supervivientes", añadió.

Davis dijo el viernes que había 18 personas desaparecidas y el sábado afirmó que se podía dar por hecho que todas las personas que se encontraban dentro del edificio habían fallecido.

Las autoridades estatales trajeron un equipo de "ADN rápido" para ayudar a identificar los restos de las personas recuperadas en el lugar. La explosión dejó un amasijo humeante de metal retorcido y vehículos calcinados en la planta de Accurate Energetic Systems, que suministra e investiga explosivos para el ejército.

Davis dijo que unos 300 efectivos están trabajando de forma "lenta y metódica" mientras se ocupan del material explosivo que ha resultado dañado y sigue siendo volátil. Se trajeron una ambulancia y un helicóptero para las evacuaciones aéreas, por la seguridad de los primeros intervinientes.

"No es como trabajar en un accidente. No es como trabajar en un tornado. Estamos lidiando con explosiones. Y yo diría que, en este momento, estamos lidiando con restos", dijo.

Guy McCormick, agente especial supervisor de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), dijo que los especialistas en explosivos y los técnicos en bombas están tratando de asegurar la zona antes de que lleguen los investigadores nacionales de la ATF. Dijo que la naturaleza de la escena puede cambiar debido al calor y la presión causados por la explosión.

Davis dijo que podrían pasar días, semanas o incluso meses antes de que se descarte la posibilidad de un acto delictivo.

El lugar se encuentra en una zona densamente arbolada del centro de Tennessee, entre el río Tennessee, de gran importancia económica, al oeste, y la bulliciosa metrópolis de Nashville, al este. Modestas casas salpican el paisaje boscoso, residencias que pertenecen a "buena gente del campo", como dice Terry Bagsby, un vecino de la zona.

Bagsby, de 68 años, está jubilado, pero ayuda a trabajar en la caja registradora de una gasolinera cercana al lugar. Dijo que la gente de esta comunidad tan unida está "muy, muy triste".

Dijo que conoce a personas que trabajaban en el lugar y que están desaparecidas.

"No sé cómo explicarlo… Solo hay mucho dolor".

La página web de la empresa dice que procesa explosivos y municiones en unas instalaciones de ocho edificios que se extienden por las colinas boscosas de la zona de Bucksnort, a unos 97 kilómetros al suroeste de Nashville. No se sabe de inmediato cuántas personas trabajan en la planta ni cuántas había allí cuando se produjo la explosión.

Accurate Energetic Systems, con sede en la cercana localidad de McEwen, dijo en una publicación en las redes sociales el viernes que sus «pensamientos y oraciones» están con las familias y la comunidad afectadas.

"Extendemos nuestro agradecimiento a todos los equipos de primera respuesta que continúan trabajando incansablemente en condiciones difíciles", decía la publicación.

Según registros públicos, la empresa ha obtenido numerosos contratos militares, en su mayoría con el Ejército y la Armada de los Estados Unidos, para suministrar diferentes tipos de municiones y explosivos. Los productos abarcan desde explosivos a granel hasta minas terrestres y pequeñas cargas de brecha, incluido el C4.

Cuando se produjo la explosión, los residentes de Lobelville, a 20 minutos en coche del lugar, dijeron que sintieron cómo temblaban sus casas, y algunas personas captaron el fuerte estruendo de la explosión con sus cámaras domésticas.

La explosión despertó a Gentry Stover.

"Pensé que la casa se había derrumbado conmigo dentro", declaró a The Associated Press. «Vivo muy cerca de Accurate y, unos 30 segundos después de despertarme, me di cuenta de que tenía que haber sido eso».

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, publicó en la red social X que está siguiendo la situación y pidió "a los habitantes de Tennessee que se unan a nosotros en oración por las familias afectadas por este trágico incidente".

Un pequeño grupo se reunió el viernes por la noche en un parque cercano para celebrar una vigilia, con velas en las manos, rezando por los desaparecidos y sus familias y cantando "Amazing Grace".

Estados Unidos tiene una larga historia de accidentes mortales en el lugar de trabajo, incluida la explosión de la mina de carbón de Monongah, que mató a 362 hombres y niños en Virginia Occidental en 1907. Varios accidentes industriales de gran repercusión en la década de 1960 contribuyeron a que el presidente Richard Nixon firmara una ley por la que se creaba la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional al año siguiente.

En 2019, Accurate Energetic Systems se enfrentó a varias multas de menor cuantía del Departamento de Trabajo de Estados Unidos por infringir las políticas destinadas a proteger a los trabajadores de la exposición a productos químicos peligrosos, radiación y otros irritantes, según las citaciones de la OSHA.

En 2014, se produjo una explosión en otra fábrica de municiones de la misma pequeña comunidad, que causó la muerte de una persona y heridas a al menos otras tres.

