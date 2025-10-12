Este domingo 12 de octubre, dos días después de la reelección de Sébastien Lecornu como primer ministro, la incertidumbre persiste sobre las perspectivas de su gobierno, cuya composición aún se desconoce y que lucha por conseguir apoyo. El lunes 13 de octubre vence el plazo oficial para presentar el proyecto de presupuesto al Consejo de Ministros y posteriormente a la Asamblea Nacional.

El reelegido primer ministro, Sébastien Lecornu, debe formar gobierno rápidamente para presentar, la próxima semana, un primer borrador de su presupuesto para 2026, dejando en manos del Parlamento la tarea de superar sus divisiones y alcanzar un acuerdo.

La ley impone un calendario al gobierno para que el Parlamento pueda aprobar el presupuesto antes del 31 de diciembre. El lunes 13 de octubre vence el plazo oficial para presentar el proyecto de presupuesto al Consejo de Ministros y posteriormente a la Asamblea Nacional.

Si bien el presupuesto ya está listo en el Ministerio de Finanzas, aún se desconoce la fecha del próximo Consejo de Ministros debido a la falta de gobierno. La presentación del presupuesto podría retrasarse unos días.

"No es perfecto", explicó Sébastien Lecornu.

Las negociaciones con las fuerzas políticas se llevaron a cabo hasta el final para intentar conseguir una mayoría parlamentaria y evitar la posibilidad de una moción de censura o nuevas elecciones legislativas anticipadas.

Después de la tasa Zucman, las pensiones

Tras centrarse en la tasa Zucman sobre el patrimonio de los ultrarricos, exigida por la izquierda, pero rechazada por Sébastien Lecornu, el debate se ha centrado en otro tema minado: las pensiones.

El Partido Socialista pide la suspensión de la reforma que fija la edad legal de jubilación en 64 años, que el gobierno ha afirmado estar dispuesto a debatir. Pero esta perspectiva, que costaría al menos 3.000 millones de euros en 2027, está dividiendo al bando presidencial y distanciando tanto a la derecha como a las empresas.

"Estoy harto de este caos político", declaró con impaciencia el viernes 10 de octubre el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, llamando a "compromisos" y "coaliciones".

Por falta de tiempo, el proyecto de presupuesto podría ser idéntico al que Sébastien Lecornu envió el 2 de octubre al Consejo Superior de Finanzas Públicas (HCFP).

Este último ya ha emitido un dictamen al respecto, como exige la ley, pero este permanece confidencial, según su presidente, Pierre Moscovici.

Ya se han revelado algunas medidas, inspiradas en la propuesta del ex primer ministro François Bayrou, que exigía un esfuerzo de 44.000 millones de euros: una reducción del nivel de vida del Estado, un recorte del impuesto a la producción aplicado a las empresas, un impuesto dirigido a los holdings familiares, a veces utilizado para eludir impuestos y el mantenimiento de una contribución adicional de las rentas altas.

Pero para darse margen de negociación, Sébastien Lecornu aceptó moderar sus ambiciones de consolidar las finanzas públicas. La zona de aterrizaje del déficit público se proyecta ahora "por debajo del 5%" del producto interior bruto (PIB), en lugar del 4,7%.

Francia en la eurozona

Cada décima de punto porcentual de déficit adicional corresponde a casi 3.000 millones de euros de gasto adicional. Sobre todo, complica el camino para volver al déficit máximo del 3% autorizado por Bruselas en 2029, cuando la segunda mayor economía de la eurozona es considerada “un tonto” en este aspecto.

Cincuenta años después de su último superávit presupuestario, Francia registró el peor déficit de la eurozona en 2024: el 5,8% del PIB, una brecha de casi 170.000 millones de euros entre gastos e ingresos. Se espera que el déficit alcance el 5,4% en 2025.

La deuda es la mayor después de la de Grecia e Italia (115,6% del PIB o 3.416.300 millones de euros a finales de junio).

Para complicar aún más el dilema presupuestario, es probable que el crecimiento sea inferior al previsto en 2026, del 1% o incluso del 0,9%, en lugar del 1,2%, lo que se traducirá en una menor recaudación fiscal.

El Banco de Francia estima el costo de la incertidumbre nacional en "al menos 0,2 puntos porcentuales de crecimiento". Esto "ralentiza las decisiones de inversión y contratación y paraliza a los agentes económicos", subrayó este domingo el director del MEDEF, Patrick Martin, en el periódico JDD.

Francia también está pagando el precio de la inestabilidad del mercado, donde se ha endeudado a un precio más elevado desde la disolución de la unión en junio de 2024, lo que aumenta el costo de su deuda.

Los costos de los intereses, que se perfilan como la mayor partida del gasto público, podrían superar los 70.000 millones de euros en 2026.

Si el Parlamento no aprueba un presupuesto en los 70 días siguientes a su presentación, una ley especial podría renovar sin cambios las asignaciones para 2025, mientras que el gasto público quedaría congelado.

