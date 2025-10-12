Camiones con ayuda humanitaria cruzaron a Gaza este domingo 12 de octubre a través del paso de Rafah, sur del enclave. Sin embargo, el proceso sigue siendo lento, subrayan reporteros en el terreno de la cadena árabe ‘Al Jazeera’. Entretanto, se espera la liberación de los rehenes para la mañana del lunes, según remarcan fuentes del Ministerio de Defensa israelí a la prensa local. Asimismo, está prevista la visita del presidente Donald Trump a Israel y Egipto, donde se unirá a la cumbre para oficializar el llamado “plan de paz”, impulsado por EE. UU.

Lo esencial:

El alto el fuego entre Israel y Hamás se mantiene por tercer día consecutivo.

Camiones con ayuda humanitaria ingresaron a Gaza, aunque el proceso sigue siendo lento, según fuentes en el terreno.

aunque el proceso sigue siendo lento, según fuentes en el terreno. La entrega de los rehenes por parte de Hamás está prevista para la mañana del lunes 13 de octubre, hora local, señalan fuentes del Ministerio de Defensa israelí, al igual que la liberación de palestinos presos.

señalan fuentes del Ministerio de Defensa israelí, al igual que la liberación de palestinos presos. El presidente de EE. UU., Donald Trump, llegará a Medio Oriente, donde está previsto que dé un discurso ante el Parlamento israelí y asista a la cumbre en Egipto para la formalización del acuerdo de alto el fuego.

de alto el fuego. Israel anunció que destruirá los túneles de Hamás en Gaza tras liberación de los rehenes.

A continuación las principales noticias sobre la primera fase del denominado “plan de paz” para Gaza este domingo 12 de octubre:

