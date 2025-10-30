El Ejército estadounidense mató a cuatro hombres en un ataque contra una supuesta embarcación narcotraficante en el Pacífico Oriental el miércoles 29 de octubre, informó el secretario de Defensa Pete Hegseth.

Estados Unidos llevó a cabo este miércoles 29 de octubre un nuevo ataque contra otra lancha que supuestamente se dedica al narcotráfico en el Pacífico oriental y durante el operativo murieron cuatro personas que estaban a bordo de la embarcación.

"Nuestros servicios de inteligencia sabían que este buque, al igual que todos los demás, estaba involucrado en el contrabando ilícito de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes", dijo Hegseth en una publicación en X.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La publicación de Hegseth incluía un vídeo de 22 segundos de un barco en el agua que recibe un impacto y explota.

"Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque y murieron", agregó Hegseth.

Con esta, ya son al menos 15 las embarcaciones destruidas por las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur, que inicialmente se centró en el Caribe, cerca de aguas venezolanas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que no descarta ataques contra objetivos en tierra en Venezuela y Colombia, siempre relacionados con el narcotráfico.

Leer tambiénAtaques de EE. UU. se trasladan al Pacífico: bombardeada segunda supuesta narcolancha

Con EFE y Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más