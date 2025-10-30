El presidente Donald Trump anunció el miércoles 29 de octubre que ordenó al Pentágono que reinicie de inmediato las pruebas de armas nucleares, citando la necesidad de igualar las capacidades de Rusia y China. El anuncio tuvo lugar poco antes de su reunión con el mandatario Xi Jinping en Corea del Sur.

El presidente estadounidense, Donald Trump, antes de su reunión con el mandatario chino, Xi Jinping, este jueves, afirmó que había dado instrucciones al Departamento de Defensa para que reanude de inmediato las pruebas de armas nucleares en “igualdad de condiciones” con otras potencias nucleares.

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”, sostuvo Trump en Truth Social, antes de la reunión con Xi en Corea del Sur.

Leer tambiénDonald Trump: “Putin debería poner fin a la guerra en lugar de probar misiles”

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Rusia es segunda, y China está muy por detrás en tercer lugar, pero estarán igualadas dentro de cinco años”, señaló Trump.

El presidente Vladimir Putin afirmó el miércoles que Rusia había probado con éxito el supertorpedo nuclear Poseidón que, según analistas militares, es capaz de devastar regiones costeras provocando enormes marejadas radiactivas en el océano.

Mientras Trump ha endurecido tanto su retórica como su postura sobre Rusia, Putin ha hecho alarde públicamente de su poderío nuclear con la prueba de un nuevo misil de crucero Burevestnik el 21 de octubre y los ejercicios de lanzamiento nuclear el 22 de octubre.

Estados Unidos realizó su última prueba de armas nucleares en 1992.

Las pruebas proporcionan evidencia de lo que hará cualquier nueva arma nuclear y sobre si las armas más antiguas aún funcionan.

Además de proporcionar datos técnicos, una prueba de este tipo sería vista en Rusia y China como una afirmación deliberada del poder estratégico de Estados Unidos.

Estados Unidos inauguró la era nuclear en julio de 1945 con la prueba de una bomba atómica de 20 kilotones en Alamogordo, Nuevo México, y luego lanzó bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 para poner fin a la Segunda Guerra Mundial.

Leer tambiénDespués del misil Burevéstnik, Rusia prueba un dron submarino con capacidad nuclear

Con Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más