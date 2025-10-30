El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que ha autorizado a Corea del Sur a construir su primer submarino nuclear, marcando un cambio importante en la cooperación en defensa entre ambos aliados. El anuncio se produce un día después de que los dos países alcanzaran un amplio acuerdo comercial y sostuvieran conversaciones durante la visita de Trump a Gyeongju para la cumbre del APEC.

Trump dijo el jueves aprobó que Corea del Sur construya un submarino nuclear, un día después de que ambos países anunciaran un amplio acuerdo comercial.

El presidente de los Estados Unidos se reunió el miércoles con su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, en la ciudad sureña de Gyeongju, donde el líder estadounidense llegó para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Esto quiere decir que Trump está de acuerdo en fijar la política y ordenar a las agencias (Estado, Comercio, Defensa, Energía) que negocien y tramiten la cooperación y las licencias de exportación necesarias para un submarino de propulsión nuclear (tecnología altamente restringida). Faltaría, convertir esa directriz en licencias concretas.

El miércoles, un asesor presidencial de Seúl informó que los dos países habían alcanzado un acuerdo amplio que abarca inversión y construcción naval, mientras que Trump afirmó que el acuerdo estaba “prácticamente” finalizado.

“He dado mi aprobación para que construyan un submarino nuclear, en lugar de los viejos y mucho menos ágiles submarinos diésel que tienen ahora”, dijo Trump en Truth Social el jueves.

En otra publicación, escribió: “Corea del Sur construirá su submarino nuclear en los astilleros de Filadelfia, justo aquí en el buen viejo EE. UU.”

“¡La construcción naval en nuestro país pronto hará un gran regreso!”, agregó.

El miércoles, Lee pidió a Trump “tomar una decisión para permitirnos recibir combustible para submarinos propulsados por energía nuclear”.

“No estamos proponiendo construir submarinos armados con armas nucleares; más bien, los submarinos diésel tienen menor autonomía sumergida, lo que limita nuestra capacidad para rastrear submarinos norcoreanos o chinos”, le dijo Lee a Trump.

El postre en un almuerzo para Trump incluía la palabra “¡paz!”, según la oficina presidencial de Seúl, en un guiño al primer encuentro de ambos líderes, cuando se comprometieron a actuar como “pacificadores” y “marcapasos” de la paz en la península coreana.

Sin embargo, las tensiones con Corea del Norte, potencia nuclear, siguen siendo altas, después de que Pyongyang ignorara el acercamiento de Lee y continuara profundizando sus vínculos militares y económicos con Rusia.

Trump también indicó el miércoles que no pudo concretar una reunión con el líder norcoreano Kim Jong Un durante su visita al sur, poniendo fin a las intensas especulaciones sobre una posible cumbre tras años de estancamiento diplomático.

Con AFP

