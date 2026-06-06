Un dron naval ucraniano explotó este viernes 5 de junio en el puerto rumano de Constanza, en la costa del mar Negro, después de haber perdido el control como consecuencia de interferencias electrónicas rusas, según afirmó la Armada de Ucrania. El incidente, que no dejó víctimas ni daños personales, se encuentra bajo una investigación por parte de las autoridades rumanas.

De acuerdo con un comunicado de la Marina ucraniana, la aeronave no tripulada se encontraba realizando una misión operativa en el mar Negro cuando fue afectado por sistemas de guerra electrónica rusos, lo que provocó la pérdida de control de la embarcación.

“Mientras realizaba misiones en la zona operativa del mar Negro, uno de los buques de superficie no tripulados de la Armada ucraniana cayó bajo la influencia de los sistemas de guerra electrónica del enemigo, perdió el control y terminó cerca de la costa de Rumania”, señaló la institución castrense.

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Kiev indicó además que informó con antelación a las autoridades rumanas sobre la situación para minimizar riesgos y evitar posibles víctimas.

La explosión se produjo en el puerto de Constanza, principal terminal marítima de Rumania en el mar Negro. Tras el incidente, la zona fue acordonada por efectivos de la guardia costera, unidades militares y servicios de inteligencia, mientras especialistas inspeccionaban los restos del aparato.

Antes de la confirmación ucraniana, las autoridades rumanas habían señalado que el dispositivo guardaba similitudes con los drones marítimos empleados en el conflicto entre Rusia y Ucrania, aunque evitaron atribuirle una procedencia concreta hasta concluir las investigaciones.

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Rusia culpa a Ucrania de la detonación

La Fiscalía adscrita al Tribunal de Apelación de Constanza abrió una causa para esclarecer las circunstancias de la explosión y determinar responsabilidades.

Por su parte, la Embajada de Rusia en Bucarest responsabilizó de inmediato a Ucrania. En un mensaje difundido a través de Telegram, la representación diplomática sostuvo que el artefacto era un dron naval ucraniano y calificó de “completamente infundadas” las insinuaciones sobre una posible implicación rusa en el incidente.

El episodio se suma a una serie de incidentes relacionados con la invasión de Moscú a Ucrania, lanzada por Vladimir Putin hace más de cuatro años, que han afectado al territorio rumano desde el inicio de la guerra a gran escala. Rumania, miembro de la OTAN, comparte una extensa frontera con Ucrania y cuenta con una posición estratégica en el mar Negro.

La semana pasada, las autoridades de Bucarest confirmaron que un dron de origen ruso se había estrellado contra un edificio residencial en la ciudad oriental de Galați durante un ataque lanzado por Moscú contra territorio ucraniano. El impacto causó un incendio y una explosión, aunque no causó heridos graves; dos residentes recibieron atención médica por ataques de pánico.

Según el Ministerio de Defensa rumano, el aparato había penetrado en el espacio aéreo nacional durante la ofensiva, pero no pudo ser interceptado debido al escaso margen de tiempo disponible para detectarlo y seguir su trayectoria.

Desde el comienzo de la guerra, Bucarest ha denunciado en repetidas ocasiones incursiones de drones y la caída de restos de aparatos vinculados al conflicto en distintas zonas de su territorio, especialmente en regiones próximas a la frontera con Ucrania y a las rutas del mar Negro.

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Con Reuters y medios locales

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