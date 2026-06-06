Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio Solari, falleció este 5 de junio a los 77 años tras una larga lucha contra el párkinson, según un parte policial oficial citado por la agencia de noticias EFE.

El cantante y compositor, uno de los mayores referentes del rock argentino, murió en su residencia de Parque Leloir, en la provincia de Buenos Aires.

Con su partida desaparece una de las figuras más influyentes de la música popular argentina de los últimos cuarenta años. Dueño de una voz inconfundible, una lírica cargada de simbolismos y una relación singular con su público, Solari construyó un fenómeno cultural que trascendió el ámbito musical para convertirse en una referencia social y generacional.

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Nacido el 17 de enero de 1949 en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, desarrolló diversos oficios antes de establecerse en La Plata, donde comenzó a forjar junto al guitarrista Eduardo “Skay” Beilinson y la representante Carmen “Poli” Castro el proyecto que cambiaría la historia del rock argentino: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La música que penetró en la cultura

Surgida en la década de 1970, en los años finales de una Argentina atravesada por la represión política, la banda construyó una identidad artística independiente y contracultural. Con el paso de los años se convirtió en uno de los grupos más convocantes del país, alcanzando un nivel de popularidad excepcional sin depender de los circuitos tradicionales de promoción.

Tras la disolución de Los Redondos en 2000, Solari inició una nueva etapa al frente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Lejos de disminuir, su capacidad de convocatoria continuó creciendo. Sus conciertos reunieron a cientos de miles de seguidores en distintas ciudades argentinas, transformándose en multitudinarios encuentros populares que movilizaban a fanáticos desde todos los rincones del país.

Las canciones compuestas e interpretadas por Solari lograron una penetración inusual en la cultura argentina. Fragmentos de sus letras fueron incorporados al lenguaje cotidiano, aparecieron en murales, banderas de fútbol, consignas políticas y expresiones urbanas, consolidando una influencia que excedió ampliamente el ámbito artístico.

Archivo: el cantante argentino Carlos Alberto Solari, conocido como Indio Solari, se presenta en Olavarria, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de marzo de 2017. Solari falleció a los 77 años el 5 de junio de 2026, según informaron medios locales.

El músico reveló públicamente en 2015 que padecía Parkinson. Un año después confirmó el diagnóstico ante miles de seguidores durante un recital en Tandil. A pesar del avance de la enfermedad, continuó desarrollando actividades creativas y mantuvo su vínculo con el público a través de grabaciones, participaciones virtuales y proyectos musicales.

Su última actuación presencial tuvo lugar en 2017 en Olavarría, ante una multitud estimada en unas 300.000 personas. Aquel recital, que marcó el final de su presencia sobre los escenarios, quedó como uno de los eventos más emblemáticos de su trayectoria.

En los años posteriores habló abiertamente sobre los efectos del Parkinson y sobre los tratamientos que le permitían sostener una rutina de trabajo. La escritura, la pintura y la composición musical se convirtieron en herramientas para sobrellevar una enfermedad que definió en varias ocasiones como progresiva e incapacitante.

Además de su impacto artístico, Solari mantuvo una activa presencia en el debate público. En sus últimos años expresó posiciones críticas sobre distintos acontecimientos políticos y judiciales del país, reafirmando una tradición de intervenciones públicas que acompañó buena parte de su carrera.

Con su muerte concluye una de las trayectorias más relevantes de la música argentina contemporánea. Sin embargo, el fenómeno cultural construido alrededor de su obra permanece vigente en millones de seguidores que encontraron en sus canciones una forma de interpretar la realidad, de cuestionarla y también de celebrar una identidad colectiva que atravesó generaciones.

Con EFE y medios locales

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