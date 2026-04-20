Los rescatistas hallaron el cuerpo sin vida de una persona de 16 años entre los escombros en Chernihiv, en el norte de Ucrania. El joven murió tras un ataque con drones rusos en la madrugada del domingo 19 de abril, denunció Dmytro Bryzhynskyi, jefe de la administración militar de la ciudad.

Además, tres mujeres y un hombre resultaron heridos en la misma ofensiva, añadió el funcionario castrense en Telegram. También informó sobre varias casas incendiadas por el ataque "masivo".

Mientras Bryzhynskyi reportaba sobre el asedio ruso en Chernihiv, más drones rusos se ensañaban con la ciudad sureña de Jersón, donde las autoridades locales reportaron una víctima fatal.

El hombre falleció por el estallido de un dron contra la furgoneta en la que circulaba por el centro de la ciudad, detalló Oleksandr Prokudin, jefe de la administración regional. Un segundo hombre fue hospitalizado por heridas provocadas por la misma explosión.

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Entre la noche del sábado y la mañana del domingo, el Kremlin lanzó 236 drones contra territorio ucraniano, reportó la fuerza aérea de Kiev. De ellos, 203 fueron derribados y 32 alcanzaron objetivos en 18 lugares distintos.

El ministerio de Defensa ruso detalló que entre los objetivos golpeados hay infraestructuras energéticas, producciones y lanzaderas de drones, y sedes del ejército ucraniano con misiles, drones y artillería.

Al tiempo que los reportes de guerra se publicaban desde ambos frentes de la guerra, el papa León XIV condenaba el domingo la intensificación de la guerra en Ucrania y pedía "que las armas callen y se siga el camino del diálogo", tras una misa celebrada a las afueras de Luanda, la capital de Angola, a la que asistieron unas 100.000 personas.

Rusia lanza 2.360 drones en una semana

Moscú ha lanzado en total 2.360 drones contra Ucrania durante la última semana, así como 1.320 bombas aéreas guiadas y casi 60 misiles "de diversos tipos", reveló este domingo Volodímir Zelenski.

El presidente ucraniano condenó que el volumen del arsenal empleado contra su país demuestra que "la continua flexibilización de las sanciones contra Rusia no refleja la situación real en la guerra ni en la diplomacia".

La crítica de Zelenski apunta a la autorización temporal de la Casa Blanca para la venta del petróleo ruso que estuviese en altamar antes de mitad de marzo.

"Cada dólar pagado por el petróleo ruso es dinero para la guerra", escribió el presidente en redes sociales, donde compartió una recopilación de videos de los últimos ataques rusos, que muestran viviendas carbonizadas, cráteres ardientes y techos agujereados por la metralla.

El líder de Kiev calculó beneficios para Rusia por 10.000 millones de dólares debido a la venta de 12 millones de toneladas de petróleo liberadas con la venia de Trump.

Ucrania golpea una fábrica de drones rusos

Los drones que no dan tregua a las defensas aéreas de Ucrania son a su vez uno de los objetivos militares de Kiev, cuyo ejército reivindicó el domingo un ataque contra una fábrica de estas aeronaves no tripuladas en la ciudad de Taganrog, a unos 55 kilómetros al este de Ucrania, ocupada por Rusia.

El Estado Mayor ucraniano afirmó que sus drones provocaron un incendio al estallar contra la planta de Atlant Aero, que diseña y produce drones de ataque y reconocimiento, así como componentes para vehículos aéreos no tripulados (UAV) más potentes, que pueden transportar bombas guiadas de hasta 250 kilos.

El gobernador regional ruso, Yuri Slyusar, informó sobre tres personas heridas y varios almacenes incendiados por un ataque aéreo nocturno contra infraestructura comercial en Taganrog, aunque no especificó qué instalación fue golpeada.

La alcaldesa de Taganrog, Svetlana Kambulova, agregó que la agresión causó daños a "empresas comerciales" de la ciudad, así como a una escuela de formación profesional y a varios coches.

El ministerio de Defensa ruso explicó que sus fuerzas derribaron 274 drones ucranianos durante la noche, así como bombas aéreas guiadas y un misil Neptuno de fabricación ucraniana, sin especificar cuántos objetivos fueron alcanzados.

Paralelamente, el incendio en el puerto ruso de Tuapse, en el mar Negro, fue extinguido días después del intenso ataque con drones ucranianos que lo provocó, señalaron este domingo las autoridades locales.

Con información de Reuters, AP y EFE

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