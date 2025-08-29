El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, canceló la protección del Servicio Secreto para la exvicepresidenta y rival demócrata en las elecciones de 2024, Kamala Harris, informó este viernes 29 de agosto un alto funcionario de la Casa Blanca.

En un documento titulado “memorando para el Secretario de Seguridad Nacional" y con fecha del jueves 28 de agosto, el presidente Donald Trump ordenó retirar la protección de seguridad por parte del Gobierno federal a la exvicepresidenta, Kamala Harris.

La información fue confirmada este viernes 29 de agosto por un alto funcionario de la Casa Blanca, citado por la agencia de noticias AP y la prensa local.

"Por la presente, se le autoriza a suspender cualquier procedimiento relacionado con la seguridad previamente autorizada por el Memorando Ejecutivo, más allá de los requeridos por ley, para la siguiente persona, a partir del 1 de septiembre de 2025: la exvicepresidenta Kamala D. Harris", precisa la carta.

Los exvicepresidentes suelen recibir seis meses de protección del Servicio Secreto tras dejar el cargo, ​​mientras que los ex jefes de Estado la reciben de por vida.

Sin embargo, la protección de Harris fue extendida a un año, hasta enero de 2026, por el entonces presidente Joe Biden antes de dejar el cargo el pasado enero, según detalló otra fuente familiarizada con el asunto.

La decisión de Trump de retirar la protección a Harris llega cuando la también exfiscal general de California está por empezar una gira de presentación de sus memorias, tituladas "107 días".

La gira incluye 15 paradas, incluyendo visitas a Londres y Toronto. El libro hace referencia a la históricamente corta duración de su campaña presidencial y se publicará el próximo 23 de septiembre. La gira iniciará al día siguiente.

La medida se produce después de que el pasado marzo, solo dos meses después de volver a la Casa Blanca, Donald Trump retirara las autorizaciones para acceder a información clasificada a su antecesor, Joe Biden, la exvicepresidenta Kamala Harris, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y a otros adversarios políticos, en un nuevo golpe contra sus oponentes demócratas.

El ‘timing’ de la decisión

No es inusual que la protección del Servicio Secreto se prolongue mucho más allá del plazo legal de seis meses, pero las acciones de Trump destacan tanto por el momento como por los objetivos.

Durante su segundo periodo en el Ejecutivo, Trump ha recortado repetidamente la seguridad de figuras que han caído en desgracia, incluyendo a su antiguo asesor de seguridad nacional, John Bolton, y a miembros de la familia Biden, incluyendo a los hijos adultos del expresidente.

La decisión de despojar a Harris de su protección sin duda genera alarma entre los expertos en seguridad, quienes consideran que la continuidad de la protección es esencial en un clima polarizado.

Si bien Harris perdió contra Trump en noviembre pasado, es vista como una posible candidata para 2028 y ya ha anunciado que no se presentará a la gobernación de California en 2026.

Harris también se ha desempeñado como senadora, fiscal general de California y fiscal de distrito de San Francisco.

La corta campaña presidencial de Harris

La entonces vicepresidenta de Estados Unidos asumió la candidatura presidencial del Partido Demócrata solo meses antes de la contienda tras diversos traspiés de Biden que entonces apuntaba a la reelección.

Las presiones para que el entonces mandatario se retirara de la contienda crecieron tras su primer debate con Trump, en el que fue cuestionado por su voz rasposa, sus silencios y titubeos. También por su avanzada edad, actualmente de 82 años, aunque con solo tres años de diferencia de Trump, quien avivó las críticas contra su entonces rival.

Harris entró así en un entorno particularmente tenso políticamente, con Trump enfrentando dos intentos de asesinato y el Servicio Secreto jugó un papel crucial en la protección del ahora dos veces presidente.

Con AP, Reuters y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más