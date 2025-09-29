Dinamarca ha ordenado la prohibición de todos los vuelos de drones civiles en su territorio la próxima semana para garantizar la seguridad de la cumbre europea que reunirá a los jefes de gobierno en Copenhague, anunció el domingo el Ministerio de Transporte.

Una decisión drástica para poner fin a los sobrevuelos anónimos de drones. El gobierno danés anunció el domingo 28 de septiembre la prohibición de todos los vuelos de drones civiles en su territorio la próxima semana para garantizar la seguridad de la cumbre europea que reunirá a los jefes de gobierno en Copenhague

Desde el 22 de septiembre, varios aeropuertos del país han sido cerrados tras el sobrevuelo de drones no identificados. Dinamarca insinó que Rusia podría estar involucrada, lo que Moscú rechazó.

Se observaron nuevos drones sobre sitios militares daneses durante la noche por segunda vez consecutiva, dijo el domingo el ejército danés, sin detalles sobre los incidentes ni la respuesta del ejército.

Copenhague acogerá una cumbre europea el miércoles y el jueves.

"Dinamarca acogerá a los líderes de la UE la próxima semana, y prestaremos especial atención a la seguridad. Por lo tanto, de lunes a viernes, cerraremos el espacio aéreo danés a todos los vuelos de drones civiles", dijo el ministro de Transporte, Thomas Danielsen, en un comunicado.

“De esta manera, eliminamos el riesgo de que los drones enemigos puedan confundirse con drones legales y viceversa”, agregó.

Cualquier violación de esta prohibición se castiga con una multa o una pena de prisión de hasta dos años, dijo el ministerio.

El Sr. Danielsen dijo que el objetivo de esta prohibición era simplificar el trabajo de la policía y otras autoridades.

"La policía está en estado de alerta reforzada, y nuestras autoridades deben utilizar sus fuerzas si es necesario para proteger a los daneses y a nuestros invitados", agregó.

Mayor vigilancia de la OTAN

La policía danesa dijo el sábado que había recibido más de 500 informes de robos de drones del público danés, la mayoría de los cuales se consideraron sin interés.

La prohibición no se aplica a los vuelos de drones militares y a los drones operados por el Estado, incluidas las operaciones policiales y de emergencia, así como a las operaciones de drones relacionadas con la salud, dijo el Ministerio de Transporte.

La vecina Noruega también ha estado investigando desde el sábado "posibles observaciones de drones" cerca de su mayor base militar, Orland, donde están estacionados sus aviones de combate F-35.

Y Alemania dijo el sábado que permitiría a su ejército derribar drones después de detectar un "enjambre" de drones no identificados sobre el estado regional de Schleswig-Holstein, en el norte del país, en la frontera con Dinamarca.

La OTAN ha reforzado su vigilancia en el Báltico tras estas intrusiones, dijo un portavoz de la Alianza Atlántica.

Estas medidas reforzadas incluyen el despliegue de múltiples plataformas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como al menos una fragata de defensa aérea, en la región occidental de Rusia, dijo Martin O’Donnell, portavoz de la alianza, en una conferencia de prensa celebrada en la noche del sábado al domingo.

Los vuelos de drones no identificados comenzaron pocos días después de que Dinamarca anunciara la adquisición por primera vez de armas de precisión de largo alcance debido a la amenaza que representa Rusia "para los próximos años".

Los investigadores daneses aún no han logrado identificar a los responsables de los vuelos de drones sobre Dinamarca, pero la primera ministra, Mette Frederiksen, ha señalado a Rusia. "Hay un país que representa una amenaza para la seguridad de Europa, y es Rusia", dijo esta semana.

Moscú dijo el jueves que "rechaza firmemente" cualquier sugerencia de que esté involucrada en los incidentes en el espacio aéreo danés.

Rusia también está acusada de estar detrás de una irrupción de drones en el espacio aéreo polaco el 10 de septiembre, un incidente que provocó una movilización de aviones de combate de la OTAN.

*Con AFP; adaptado de su original en francés

