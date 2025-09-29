Europa sigue siendo líder en la lucha contra el cambio climático, pero debe intensificar sus esfuerzos para proteger el medio ambiente y adaptarse al calentamiento global, advirtió este lunes la agencia medioambiental de la Unión Europea. La advertencia se produce tras el fracaso de los Estados miembros en la cumbre de la ONU para acordar un plan de reducción de emisiones para 2035, debido a las divisiones internas.

“Se han logrado avances significativos en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica, pero el estado general del medio ambiente en Europa no es bueno”, afirmó la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) en un comunicado al presentar su último informe sobre la cuestión.

La evaluación climática se produce después de que los Estados miembros de la UE, en la cumbre climática de la ONU celebrada la semana pasada, no concluyeran un plan formal para 2035 destinado a reducir aún más los gases de efecto invernadero debido a los desacuerdos entre sus 27 Estados miembros.

El bloque tampoco ha sido capaz de ponerse de acuerdo sobre una ambiciosa propuesta de la Comisión Europea para reducir las emisiones en un 90 % para 2040 con respecto a los niveles de 1990.

Las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE han disminuido en un 37 % desde 1990, muy por delante de otros grandes contaminantes como China y Estados Unidos, gracias a la reducción del uso de combustibles fósiles y a la duplicación de las energías renovables desde 2005.

Sin embargo, los países de la UE deben “intensificar la aplicación de las políticas y las medidas a largo plazo que favorecen la sostenibilidad ya acordadas en el Pacto Verde Europeo”, que fue adoptado durante el mandato anterior de la Comisión Europea, según la AEMA.

La naturaleza del continente “sigue enfrentándose a la degradación, la sobreexplotación y la pérdida de biodiversidad”, señaló la AEMA, que recopiló datos de 38 países de todo el continente para su informe.

El agua, en particular, es un recurso cada vez más escaso, y la tierra está sobreexplotada.

Alrededor del 81 % de los hábitats protegidos se encuentran en malas o pésimas condiciones, entre el 60 % y el 70 % de los suelos están degradados y el 62 % de las masas de agua no se encuentran en buenas condiciones ecológicas, según el informe.

El cambio climático agrava la escasez de agua, pero la AEMA afirmó que era posible ahorrar hasta un 40 % de agua en la agricultura, el suministro de agua y la energía mediante una mejor gobernanza, la innovación tecnológica, la reutilización del agua y la sensibilización pública.

Los efectos del cambio climático representan un reto cada vez mayor, subrayó.

Muchos de los efectos son indirectos y causan daños a las infraestructuras y los ecosistemas o provocan aumentos de precios, entre otras cosas.

La mayoría de los edificios en Europa no fueron diseñados para soportar el calor, según la AEMA, que señala que el 19 % de los europeos no pueden mantener una temperatura agradable en sus hogares.

La frecuencia de las olas de calor extremas está aumentando, pero sólo 21 de los 38 países miembros de la AEMA cuentan con planes de acción sanitaria para las olas de calor, según la agencia.

El coste financiero

En general, los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos —como olas de calor, inundaciones, deslizamientos de tierra e incendios forestales— han causado más de 240. 000 muertes entre 1980 y 2023 en los 27 países de la UE.

Y, mientras, la carga financiera de estos fenómenos sigue aumentando.

Las pérdidas económicas medias anuales entre 2020 y 2023 fueron 2,5 veces superiores a las registradas durante el periodo 2010-2019.

En 2023, el coste financiero de las inundaciones en Eslovenia ascendió al 16 % del PIB del país. En ese sentido, la agencia instó a Europa a adaptar sus sociedades y su economía.

“La supervivencia humana depende de una naturaleza de alta calidad, especialmente en lo que respecta a la adaptación al cambio climático”, declaró Catherine Ganzleben, directora de la unidad de Transiciones Sostenibles y Justas de la AEMA, a los periodistas en una rueda de prensa.

“Por lo tanto, la sostenibilidad no es una opción, es una cuestión de cuándo la llevamos a cabo. ¿Lo hacemos a corto plazo y empezamos ahora, o lo dejamos para más adelante, en cuyo caso será más difícil y los costes de la inacción serán mayores?”, añadió.

Prevenir la contaminación reduce el número de muertes y enfermedades y sus consecuencias perjudiciales.

En lo que respecta a la contaminación atmosférica, el número de muertes relacionadas con la exposición a partículas finas ha disminuido significativamente, con una caída del 45 % entre 2005 y 2022.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

France24