Tras semanas de protestas llega la renuncia del Gobierno de Bulgaria. En medio de la crisis presupuestaria, el primer ministro del país, Rossen Jeliazkov, anunció su dimisión este jueves 11 de diciembre.

"Les informo (…) que el Gobierno ha dimitido hoy", declaró Rossen Jeliazkov en rueda de prensa, tres semanas después de la adhesión de su nación a la eurozona.

Rossen Jeliazkov se pronunció en un discurso televisado minutos antes de que el Parlamento decidiera sobre una moción de censura contra el Gobierno.

El presidente ha pedido al primer ministro que dimita la próxima semana, por lo que Bulgaria se enfrentará a varias semanas de concentraciones masivas de manifestantes indignados por la necesidad de financiar el aumento del gasto.

"La corrupción está en todas partes"

En vísperas de su dimisión, decenas de miles de manifestantes volvieron a exigir la salida del Gobierno búlgaro. Por tercera vez en tres semanas, se congregaron en la Plaza de la Independencia, frente al Parlamento de Sofía, coreando "¡Dimisión!" y con pancartas que proclamaban "¡Estoy harto!" o "¡Fuera!".

"Estoy aquí porque la corrupción está por todas partes. La situación es intolerable. Muchos de mis amigos ya no viven en Bulgaria y no volverán", declaró Gergana Gelkova, una vendedor de 24 años, quien añadió que "los parásitos deben abandonar el poder".

La ola de descontento, marcada por una importante participación juvenil, comenzó a finales de noviembre cuando el Gobierno intentó acelerar la aprobación del presupuesto de 2026, el primero denominado en euros, a pesar de que el país adoptará la moneda europea el próximo 1 de enero.

Presionado por la calle, el Gobierno retiró su proyecto de presupuesto el pasado 3 de diciembre, que incluía subidas de ciertos impuestos y cotizaciones a la seguridad social. Los manifestantes y la oposición afirman que estos aumentos pretendían ocultar la malversación de fondos.

A principios de esta semana se presentó al Parlamento un nuevo proyecto de presupuesto, pero no logró calmar la indignación.

La crisis presupuestaria en Bulgaria refleja la inestabilidad política que enfrenta este país balcánico, que ha celebrado siete elecciones en los últimos cuatro años tras el colapso de las coaliciones gobernantes.

Las últimas elecciones se celebraron en octubre de 2024, pero el Parlamento no aprobó el gabinete de Rossen Zhelyazkov sino hasta enero, después de meses de negociaciones.

Con AFP y Reuters

