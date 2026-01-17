Miraflores y su nueva líder, Delcy Rodríguez, llevaron a cabo el primer baile de carteras del mandato que afronta la máxima mandataria venezolana. En él, la presidenta interina anunció tres cambios ministeriales en las áreas de Transporte, Ecosocialismo y Comunicación.

Solamente once días después de asumir el liderazgo del país tras la captura de Nicolás Maduro, Rodríguez informó sobre la designación de Freddy Ñáñez –hasta ahora titular de Comunicación e Información– como ministro para el Ecosocialismo, en sustitución de Aníbal Coronado.

A su vez, este último rotó al cargo de ministro de Transporte.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En cuanto a la vacante que ocupaba Ñáñez al frente de la comunicación de Miraflores, ahora la llevará a cabo el filósofo Miguel Ángel Pérez Pirela.

Otros cambios anunciados previamente también incluyen el nombramiento como ministro del Despacho de la Presidencia al capitán Juan Escalona, antiguo miembro del equipo de seguridad del presidente Nicolás Maduro.

En el área de Economía Sectorial destacó el nombramiento a vicepresidente Calixto Ortega, quien fue presidente del Banco Central de Venezuela hasta mediados de 2025.

Reunión con la CIA

Rodríguez ya avisó que iniciaría un proceso "exploratorio" para retomar relaciones con Estados Unidos. Para empezar, ya pactó el envío de millones de barriles de crudo hacia EE. UU. para su comercialización y abrió la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración que encabeza Donald Trump.

Pero esta semana dio un paso más allá. En una información que adelantó The New York Times, Delcy Rodríguez recibió en Caracas la visita del director de la CIA, John Ratcliffe.

"Durante la reunión en Caracas, el director Ratcliffe abordó las posibles oportunidades de colaboración económica y señaló que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de EE.UU., especialmente los narcotraficantes", especificó una fuente oficial citada por la cadena ‘CNN’.

En este sentido, Trump ya avisó que el país se encuentra bajo tutela de Washington y esta primera reunión con un alto funcionario estadounidense lo certifica.

En el ámbito humanitario, este viernes la organización por los derechos de los presos en Venezuela, Foro Penal, confirmó que el Gobierno de Rodríguez ha excarcelado a un centenar de reos durante el mes de enero, lejos de la totalidad de los más de 800 privados de libertad por razones políticas que se estima que hay en el país. Y lejos asimismo de los más de 400 presos liberados que confirmó el Ejecutivo de Caracas esta misma semana.

Un punto de fricción entre la líder de Miraflores y ciertos sectores legislativos estadounidenses, que buscan la liberación de todos los presos de manera inminente o la reanudación de las operaciones militares en el territorio venezolano como medida de presión.

Con EFE y Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más