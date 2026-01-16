Lo esencial: 

  • El presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció su mediación ante las protestas antigubernamentales en Irán que han escalado las tensiones con EE. UU., en llamadas telefónicas con el presidente iraní, Massoud Pezeshkian, y el premier israelí, aliado de Washington, Benjamin Netanyahu.
  • Los habitantes de la República Islámica cumplen una semana sin conexión a internet ante las restricciones impuestas por las autoridades, en un intento por acallar las protestas.
  • En la víspera, la Casa Blanca aseguró que Irán detuvo la ejecución de 800 detenidos y señaló que “todas las opciones” están sobre la mesa.

A continuación, las principales noticias sobre las protestas antigubernamentales en Irán que dejan miles de muertos y detenidos, este viernes 16 de enero: 

